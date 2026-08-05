Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ζει σε εποχές ΠΑΣΟΚ και ρίχνει το Διαδίκτυο

Το επικό σημείωμα

Ακόμη ένα σημείωμα που βρέθηκε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο έγινε viral στα social media, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις και άφθονα χιουμοριστικά σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου. Τα περίεργα περιστατικά που συναντά κανείς στους ελληνικούς δρόμους αποτελούν πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, αφού τα παράδοξα περιστατικά που συναντάμε στους δρόμους, όπως είναι τα παράνομα παρκαρίσματα και οι έντονες αντιδράσεις σε αυτά έχουν πλέον γίνει κάτι το συνηθισμένο. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωριστή θέση κατέχουν σίγουρα τα κάθε λογής σημειώματα που αφήνονται πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε έναν άτυπο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ ιδιοκτητών, οδηγών και περαστικών. Μάλιστα, τα σημειώματα αυτά έχουν αποκτήσει τη δική τους δυναμική στα social media, καθώς όλο και συχνότερα βλέπουμε αντίστοιχα περιστατικά να γίνονται viral και να συγκεντρώνουν συνεχώς αντιδράσεις τελευταία.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ήρθε πρόσφατα μέσα από ανάρτηση σε ομάδα του Facebook, όπου πρωταγωνιστής ήταν μια παρκαρισμένη BMW. Αυτό, όμως, που τελικά τράβηξε τα βλέμματα δεν ήταν το ίδιο το αυτοκίνητο, αλλά το σημείωμα που είχε τοποθετήσει ο ιδιοκτήτης του, στο οποίο έκανε ειδική αναφορά στον... Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως φαίνεται στις σχετικές φωτογραφίες, πρόκειται για ένα όχημα που βρίσκεται σε ακινησία, με όλα τα στοιχεία να δείχνουν ότι ο ιδιοκτήτης του έχει καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ένα όχημα σε ακινησία πρέπει να παραμένει σε ιδιωτικό, περιφραγμένο ή παραχωρημένο χώρο. Παρότι το αυτοκίνητο φαίνεται να βρίσκεται μέσα σε ιδιωτικό οικόπεδο, στο ίδιο σημείο διακρίνεται ακόμη ένα σταθμευμένο όχημα, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για χώρο που χρησιμοποιείται και από άλλους. Έτσι, ο ιδιοκτήτης φαίνεται πως αποφασίσει να προλάβει τυχόν παρεξηγήσεις, ενημερώνοντας τους άλλους οδηγούς με ένα ένα ιδιαίτερα χιουμοριστικό σημείωμα.