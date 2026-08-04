Μάγχη: Σκάφος με 157 μετανάστες τυλίχθηκε στις φλόγες

Σύμφωνα με τις αρχές της διοικητικής περιφέρειας Πα-ντε-Καλαί, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στα όρια των γαλλικών και βρετανικών χωρικών υδάτων, όταν το μικρό πλεούμενο έπιασε φωτιά, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.

Γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διάσωσης των τελευταίων ετών στη Μάγχη, όταν σκάφος που μετέφερε 157 μετανάστες τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να περάσει από τις γαλλικές στις βρετανικές ακτές.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The RNLI was again used this morning to rescue the passengers of the burning “mega dinghy” which will leave many people asking why?<br><br>This was a video put out by them of a previous rescue and justify their efforts.<br><br>You don’t see this on the adverts asking for donations. <a href="https://t.co/W8kwytOMzo">https://t.co/W8kwytOMzo</a> <a href="https://t.co/6qGbNN5StI">pic.twitter.com/6qGbNN5StI</a></p>— Kiera Diss (@KieraDiss) <a href="https://x.com/KieraDiss/status/2084585305869287723?ref_src=twsrc%5Etfw">August 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφη του γαλλικού Λιμενικού, της βρετανικής Ακτοφυλακής και σωστικά μέσα, τα οποία κατάφεραν να ανασύρουν και τους 157 ανθρώπους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή αγνοούμενους, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στις ακτές για την παροχή πρώτων βοηθειών και την καταγραφή τους.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η φωτιά εκδηλώθηκε πιθανότατα στον κινητήρα του υπερφορτωμένου φουσκωτού, λίγο μετά την αναχώρησή του, γεγονός που προκάλεσε πανικό στους επιβαίνοντες.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες διασώσεις μεταναστών στη Μάγχη από το 2018, όταν άρχισαν να αυξάνονται οι διελεύσεις με μικρά και επισφαλή σκάφη προς τη Βρετανία. Το περιστατικό αναζωπυρώνει την ανησυχία για την ασφάλεια των παράτυπων διελεύσεων σε μία από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.