Έκρηξη στις αιτήσεις διαβατηρίων στην Αχαΐα – Σχεδόν 3.000 μέσα σε έναν μήνα

Πρωτοφανή αύξηση καταγράφει η ζήτηση για την έκδοση διαβατηρίων στην Αχαΐα, με τα στοιχεία του τελευταίου μήνα να αποτυπώνουν ένα πραγματικό ρεκόρ αιτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 3.000 πολίτες υπέβαλαν αίτηση για την έκδοση νέου διαβατηρίου μέσα σε διάστημα μόλις ενός μήνα, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τα συνήθη επίπεδα και έχει οδηγήσει σε έντονη κινητικότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από το προσωπικό της Αστυνομίας πολλοί ανέβαλαν ή διέκοψαν προγραμματισμένες άδειες για να παραμείνουν στη θέση τους λόγω του φόρτου εργασίας, ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση του γραφείου.

Η αυξημένη προσέλευση αποτυπώνεται καθημερινά στα Γραφεία Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, όπου από τις πρώτες πρωινές ώρες σχηματίζονται ουρές πολιτών που επιθυμούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα αριθμητικά στοιχεία είναι ενδεικτικά της εικόνας που επικρατεί:

Σχεδόν 3.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσα σε έναν μήνα.

Ο μέσος ημερήσιος αριθμός αιτήσεων έχει αυξηθεί θεαματικά, με τις υπηρεσίες να εξυπηρετούν πολλαπλάσιους πολίτες σε σχέση με μια συνηθισμένη περίοδο.

Η ζήτηση καταγράφεται ως η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών για την περιοχή.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες καταβάλλουν προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούν στον αυξημένο όγκο εργασίας, ενώ υπενθυμίζεται ότι από 3 Αυγούστου 2026 η έκδοση ελληνικού διαβατηρίου για πολίτες άνω των 12 ετών προϋποθέτει την κατοχή και επίδειξη νέου τύπου δελτίου ταυτότητας.

Παρά την αυξημένη πίεση, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να εξυπηρετούν τους πολίτες, ενώ συνιστούν την έγκαιρη προετοιμασία των δικαιολογητικών, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις κατά την υποβολή της αίτησης.