Έρχεται νέο κύμα ζέστης: Προ των πυλών «μία θερμότερη φάση που κορυφώνεται 8-10 Αυγούστου»

«Μία θερμότερη φάση που φαίνεται να κορυφώνεται γύρω στο διάστημα 8 - 10 Αυγούστου» βλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς για τον καιρός των επόμενων ημερών.

«Για το επόμενο δεκαπενθήμερο, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε μια θερμότερη φάση η οποία φαίνεται να κορυφώνεται γύρω στο διάστημα 8 έως 10 Αυγούστου, με υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά», αναφέρει ο κ. Κολυδάς.

Η ανάρτηση Κολυδά:

«Οι 15ήμερες ensemble προγνώσεις δεν αποσκοπούν τόσο στην απόλυτα ακριβή αποτύπωση του καιρού κάθε ημέρας, όσο στην ανάδειξη της γενικής τάσης και του βαθμού αβεβαιότητας που τη συνοδεύει.

Για το επόμενο δεκαπενθήμερο, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε μια θερμότερη φάση η οποία φαίνεται να κορυφώνεται γύρω στο διάστημα 8 έως 10 Αυγούστου, με υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η εικόνα παραμένει κατά βάση ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή, αν και μετά τις 10 Αυγούστου εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αξιοπιστία των ensemble παραμένει μεγαλύτερη έως περίπου την 6η με 7η ημέρα, ενώ στη συνέχεια η διασπορά των μελών αυξάνεται και μαζί της μεγαλώνει η αβεβαιότητα.

Επομένως, μετά το πρώτο δεκαήμερο αξιολογούμε κυρίως την τάση και όχι τις ακριβείς λεπτομέρειες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κολυδάς.