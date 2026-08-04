Διασωληνωμένος στο “Παπανικολάου” 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά Σαμοθράκης

Διασωληνωμένος, με εγκαύματα στο 38% του σώματός του νοσηλεύεται ο 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά Σαμοθράκης
Διασωληνωμένος μεταφέρθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη, 22χρονος Έλληνας τουρίστας, ο οποίος φέρει εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού μετά από πτώση του σε γεώτρηση απ’ όπου περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στα Θέρμα της Σαμοθράκης.
Ο 22χρονος αρχικά μεταφέρθηκε με ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος από την Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη -χθες (3/8) στις 7 το πρωί- και διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου.
Ο άτυχος νεαρός φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός του, αναφέρει η ΕΡΤ.
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