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Διασωληνωμένος στο “Παπανικολάου” 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά Σαμοθράκης

Διασωληνωμένος στο “Παπανικολάου” 22χρον...

Διασωληνωμένος, με εγκαύματα στο 38% του σώματός του νοσηλεύεται ο 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά Σαμοθράκης

Διασωληνωμένος μεταφέρθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη, 22χρονος Έλληνας τουρίστας, ο οποίος φέρει εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού μετά από πτώση του σε γεώτρηση απ’ όπου περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στα Θέρμα της Σαμοθράκης.

 Ο 22χρονος αρχικά μεταφέρθηκε με ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος από την Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη -χθες (3/8) στις 7 το πρωί- και διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου.

Ο άτυχος νεαρός φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός του, αναφέρει η ΕΡΤ.

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#tags Σαμοθράκη Ατύχημα
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