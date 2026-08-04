H Indipendent αποθεώνει τον «Spiderman», που μόλις ξεπέρασε εισπρακτικά την «Οδύσσεια»

Στη χώρα μας πέτυχε 110.252 εισιτήρια από το πρώτο σαββατοκύριακο προβολών
Η καινούρια περιπέτεια φαντασίας με τον ιπτάμενο υπεράνθρωπο Τομ Χόλαντ έκανε πρεμιέρα στα σινεμά παγκοσμίως και αυτόματα ενθουσίασε τους κριτικούς.
Σύμφωνα μάλιστα με την Independent πρόκειται για «την καλύτερη ταινία Spider-Man εδώ και πάνω από 20 χρόνια».
Το δημοσίευμα αναφέρει μάλιστα πως ο Χόλαντ δεν υπήρξε ποτέ πιο πιστός στο πνεύμα των κόμικς. Δυναμικός και ευάλωτος ταυτόχρονα, πετυχαίνει «την πιο ώριμη και ολοκληρωμένη ερμηνεία του ως Spider-Man».
Η ταινία του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον μας μεταφέρει 4 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Spider-Man: No Way Home», όταν το ξόρκι του Doctor Strange έχει διαγράψει κάθε ανάμνηση της πραγματικής ταυτότητας του Πίτερ Πάρκερ. Μάλιστα ζει απομονωμένος, με τους MJ (Ζεντάγια) και τον στενό του φίλο Νεντ (Τζέικομπ Μπαταλόν) να τον έχουν ξεχάσει…
Η θεαματική ιστορία του «Spider-Man: Brand New Day» έκανε πάντως θραύση στα ταμεία από το πρώτο σαββατοκύριακο προβολών της. Σημειώνοντας επίδοση- ρεκόρ συγκέντρωσε 927 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις καταγράφοντας το δεύτερο μεγαλύτερο διεθνές άνοιγμα σε κινηματογραφικό επίπεδο. Στο ελληνικό box office η άφιξη της διάσημης αράχνης κατάφερε να γκρεμίσει την «Οδύσσεια» από την πρώτη θέση εισιτηρίων στην τρίτη εβδομάδα της. Εφτασε δηλδή τα 110.252 έναντι 106.561.
Αυτό το επίτευγμα ικανοποίησε πολύ τα Marvel Studios μετά από μια σειρά ταινιών, όπως οι Avengers, που δεν ανταποκρίθηκαν στις αναμενόμενες εμπορικές προσδοκίες τα τελευταία χρόνια. Ο πρόεδρος της Marvel Studios, Kevin Feige, χαρακτήρισε την απήχηση του Spiderman «πραγματικά φαινόμενο», εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στο κοινό που «βγήκε και είδε την ταινία μας με τον τρόπο που προοριζόταν».
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