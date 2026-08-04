H Indipendent αποθεώνει τον «Spiderman», που μόλις ξεπέρασε εισπρακτικά την «Οδύσσεια»

Η καινούρια περιπέτεια φαντασίας με τον ιπτάμενο υπεράνθρωπο Τομ Χόλαντ έκανε πρεμιέρα στα σινεμά παγκοσμίως και αυτόματα ενθουσίασε τους κριτικούς.

Σύμφωνα μάλιστα με την Independent πρόκειται για «την καλύτερη ταινία Spider-Man εδώ και πάνω από 20 χρόνια».

Το δημοσίευμα αναφέρει μάλιστα πως ο Χόλαντ δεν υπήρξε ποτέ πιο πιστός στο πνεύμα των κόμικς. Δυναμικός και ευάλωτος ταυτόχρονα, πετυχαίνει «την πιο ώριμη και ολοκληρωμένη ερμηνεία του ως Spider-Man».