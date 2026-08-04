Καιρός: Τριήμερη ζέστη από το Σάββατο με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου

Ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης έρχεται στην Ελλάδα, καθώς όπως όλα δείχνουν στο τέλος της εβδομάδας οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα και θα αγγίξουν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο γεγονός ότι αναμένεται μια θερμότερη περίοδος, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί το διάστημα από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, δεν πρόκειται για μια αναλυτική πρόγνωση, αλλά για την ανάδειξη της γενικής τάσης των τελευταίων ημερών της εβδομάδας, που ενέχει κάποιο βαθμό αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το επόμενο δεκαπενθήμερο διαμορφώνεται μια θερμότερη φάση, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Όπως σημειώνει, στη Λαμία η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς.