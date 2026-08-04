Κυψέλη: Δεν αποκλείεται να υπάρχει και συνεργός - "Δύσκολα μεταφέρει κάποιος μόνος του μια σορό σε βαλίτσα"

Δύο κρίσιμα εργαλεία απέβησαν καθοριστικά για την Ελληνική Αστυνομία στην προσπάθειά της να εξιχνιάσει την υπόθεση δολοφονίας της Βρετανίδας, Ελίζαμπεθ Ρος, στην Κυψέλη, όπως είπε σήμερα ο Γιώργος Τσούκαλης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ιδιωτικός ερευνητής εξήγησε ότι από τις πρώτες ημέρες μετά τη δολοφονία, εκτιμούσε πως η λύση βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με το πτώμα της 38χρονης.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε ακτίνα λίγων εκατοντάδων μέτρων, σε συνδυασμό με τα δακτυλικά αποτυπώματα της Σκωτσέζας, ήταν τελικά τα στοιχεία που βοήθησαν την ταυτοποίηση της σορού που με τη σειρά της οδήγησε στην εξιχνίαση.

Ο κ. Τσούκαλης συμπλήρωσε ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το σενάριο ο Αφγανός να είχε και συνεργό. Όπως ανέφερε, η μεταφορά ενός ανθρώπινου σώματος μέσα σε βαλίτσα παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες και, παρότι είναι πιθανό να πραγματοποιήθηκε από ένα άτομο, δεν αποκλείεται να υπήρξε και δεύτερο πρόσωπο που βοήθησε ή γνώριζε τι είχε συμβεί χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το επικρατέστερο κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται να είναι η ληστεία, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, χρησιμοποιήθηκε η τραπεζική κάρτα του θύματος για αναλήψεις χρημάτων μετά το έγκλημα.

«Η ΕΛΑΣ κινείται σε κορυφαίο επίπεδο»

Ο ιδιωτικός ερευνητής εξήρε την Ελληνική Αστυνομία τονίζοντας ότι «κινείται πλέον σε επίπεδο κορυφαίων ευρωπαϊκών υπηρεσιών» και έκανε λόγο για σημαντική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της που οδηγεί στην γρήγορη εξιχνίαση υποθέσεων όπως αυτή της Βρετανίδας αλλά και αυτή της δολοφονίας του ψυχολόγου στο Ναύπλιο.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η αυξημένη αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει όσους διαθέτουν κρίσιμες πληροφορίες να απευθύνονται έγκαιρα στις Αρχές, ακόμη και επώνυμα.