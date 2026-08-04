Λαγουβάρδος: Σε 10 χρόνια έχει καεί πάνω από το 60% των δασών στη Δυτική Αττική

Σε ένα ακόμη καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυρούς ανέμους, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο Αύγουστος παραμένει ο πιο κρίσιμος μήνας για την εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος επισήμανε ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, με τα μελτέμια να εμφανίζουν αυξητική τάση έντασης και τα δάση να παραμένουν εγκαταλελειμμένα, γεγονός που ενισχύει την επικινδυνότητα.

«Τα δάση θέλουν φροντίδα» είπε προσθέτοντας ότι στη Δυτική Αττική έχουν καεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών.

Τόνισε δε ότι η πρόληψη πρέπει να ξεκινά τον χειμώνα, ενώ η αξιοποίηση επιστημονικών εργαλείων και η διαρκής επαγρύπνηση αποτελούν πλέον μονόδρομο για την προστασία ανθρώπων και φυσικού περιβάλλοντος.