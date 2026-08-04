Άρμα Θέσπιδος: Απολογισμός της καλοκαιρινής περιοδείας

Το δημιούργημα του Κώστα Καζάκου εξακολουθεί να αποτελεί τη δομή που εκπληρώνει το βασικό στόχο του ΔΗΠΕΘΕ, να υπάρχει μόνιμη θεατρική παρουσία στην επαρχία και να δίνει τη δυνατότητα στους θεατές να απολαμβάνουν μία ποιοτική παράσταση, στο δικό τους τόπο.

Σε μια περίοδο κατά την οποία πολλά εκ των ΔΗΠΕΘΕ, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες το Άρμα Θέσπιδος έδωσε περισσότερες παραστάσεις από κάθε άλλη χρονιά ολοκληρώνοντας και την ενδέκατη χρονιά λειτουργίας του.

Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την πολιτιστική του διαδρομή στην Πάτρα και την ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας για το Καλοκαίρι του 2026 , πραγματοποιώντας περισσότερες από 45 παραστάσεις σε ιδρύματα, σχολεία, χώρους πολιτιστικών φορέων και συλλόγων, στα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων, αλλά και σε νέους χώρους εκτός του αστικού κέντρου.

Το φετινό καλοκαίρι περισσότεροι από 9.000 θεατές παρακολούθησαν τον Επιθεωρητή του Νικολάι Γκόγκολ, μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου

Οι θεατές υποδέχθηκαν θερμά τους συντελεστές στο καλλιτεχνικό τους ταξίδι στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, την ΠΕΔ ΔΕ και την Περιφέρεια Νοτιοδυτικής Ελλάδας, ενώ οι εκπρόσωποι των φορέων εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την γόνιμη συνεργασία και την πολιτιστική προσφορά του θεάτρου (εκφράζοντας την επιθυμία να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια).

Από την πλευρά του ΔΗΠΕΘΕ καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρουσιαστεί μια υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου παραγωγή και να οργανωθεί μια άρτια περιοδεία, με παρουσία τόσο σε καταξιωμένα φεστιβάλ όσο και σε νέες περιοχές και χώρους που φιλοξένησαν για πρώτη φορά το Άρμα Θέσπιδος.

Οι συντελεστές της παράστασης ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο τον κωμικό και σαρκαστικό τόνο της γραφής του Γκόγκολ, ακολουθώντας ταυτόχρονα και έναν ροκ ρυθμό με αιχμηρό χιούμορ, ένταση και θεατρική ελευθερία, χαρίζοντας μοναδικές θεατρικές εικόνες στους θεατές .

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε ιδιαίτερα θερμή τόσο στις μεγάλες διοργανώσεις όσο και στις παραστάσεις πιο απομακρυσμένων περιοχών της Περιφέρειας, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για αποκεντρωμένη θεατρική δημιουργία.



Έπειτα από έντεκα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην Πάτρα και την ευρύτερη Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, το Άρμα Θέσπιδος έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεατρικούς θεσμούς της ελληνικής περιφέρειας. Με περισσότερες από 900 παραστάσεις και πάνω από 110.000 θεατές, έχει αποδείξει έμπρακτα ότι το ποιοτικό επαγγελματικό θέατρο μπορεί να φτάσει σε κάθε γωνιά της περιφέρειας, ανεξάρτητα από τις γεωγραφικές ή οικονομικές δυσκολίες.



Η διαρκής παρουσία του σε μικρές και μεγάλες κοινότητες, σε σχολεία, ιδρύματα, πολιτιστικούς χώρους και απομακρυσμένες περιοχές, υπηρετεί με συνέπεια τον ιδρυτικό σκοπό των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων: την πολιτιστική αποκέντρωση και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην τέχνη του θεάτρου.



Η εμπιστοσύνη του κοινού, η θερμή ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών και η διαχρονική συνεργασία με τους φορείς της αυτοδιοίκησης αποτελούν την καλύτερη επιβεβαίωση ότι το Άρμα Θέσπιδος δεν είναι πλέον μια περιοδεύουσα θεατρική δράση, αλλά ένας ζωντανός πολιτιστικός θεσμός με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.



Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συνεχίζει, με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, να επενδύει στην εξωστρέφεια, στη θεατρική δημιουργία και την πολιτιστική αποκέντρωση, ανανεώνοντας τη δέσμευσή του να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες