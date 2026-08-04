Μεταμόρφωση του Σωτήρος: Πού και πώς θα εορταστεί στην Πάτρα- Το πρόγραμμα στον Παντοκράτορα

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα ετοιμάζεται να τιμήσει η Πάτρα τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, μία από τις σημαντικότερες Δεσποτικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στις 5 και 6 Αυγούστου.

Στην πόλη, το επίκεντρο του εορτασμού θα είναι ο ιστορικός Ιερός Ναός Παντοκράτορος στην Άνω Πόλη, όπου έχει ανακοινωθεί αναλυτικό διήμερο πρόγραμμα ακολουθιών. Παράλληλα, η εορτή θα τιμηθεί με Εσπερινούς και Θείες Λειτουργίες σε ενοριακούς ναούς και ξωκλήσια της Αχαΐας.

Το πρόγραμμα στον Παντοκράτορα Πατρών

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις αρχίζουν την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, με Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσουν η έξοδος της Ιεράς Εικόνας και δέηση.

Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Αρχιερατικός Εσπερινός με Αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει Ιερά Αγρυπνία. Τον Θείο Λόγο θα κηρύξει ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Τριταίας, Αρχιμανδρίτης π. Αρτέμιος Αργυρόπουλος.

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, στις 7 το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο.

Μετά τη Θεία Λειτουργία θα αναγνωστεί η καθιερωμένη ευχή για την ευλογία των σταφυλιών. Πρόκειται για έθιμο βαθιά συνδεδεμένο με τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς οι πιστοί προσφέρουν στους ναούς τα πρώτα σταφύλια της εποχής, τα οποία στη συνέχεια μοιράζονται ως ευλογία.

Το εορταστικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, με τον Μεθέορτο Εσπερινό, την Ιερά Παράκληση και το Ιερό Ευχέλαιο. Τις ακολουθίες θα τελέσει ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Κωνσταντινίδης.

Η ενορία έχει γνωστοποιήσει ότι όσοι επιθυμούν να προσφέρουν αρτοκλασία υπέρ υγείας των οικείων τους μπορούν να απευθύνονται στον Ιερό Ναό.

Τι γιορτάζει η Εκκλησία

Στις 6 Αυγούστου η Εκκλησία θυμάται τη Μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος Θαβώρ, παρουσία των μαθητών Του, Πέτρου, Ιακώβου και Ιωάννη. Σύμφωνα με την ευαγγελική διήγηση, το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε και τα ενδύματά Του έγιναν φωτεινά, ενώ εμφανίστηκαν ο Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας.

Παρότι η εορτή βρίσκεται μέσα στη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου, την ημέρα αυτή επιτρέπεται κατά παράδοση η κατάλυση ιχθύος.