Επιστημονικό Πάρκο Πατρών: Συνάντηση με τον ΑΔΜΗΕ και τη Wise Greece για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων

Εκπροσώπους του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και της Wise Greece υποδέχθηκε το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας προς όφελος του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας καθώς και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με πρωτοβουλίες κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ, καθ. Βασίλειος Λουκόπουλος παρουσίασε τις δράσεις και το ρόλο του φορέα στην υποστήριξη της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Από την πλευρά του Διαχειριστή, παρουσιάστηκαν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα στην περιοχή, με κύριους άξονες την εκπαίδευση, την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η Wise Greece, που θα συμβάλει στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, παρουσίασε τις δυνατότητες που παρέχουν τα εξειδικευμένα προγράμματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.