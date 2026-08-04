Λετίσια: Πολύ… sexy για βασίλισσα (με κολλητό, ντραπέ και one shoulder)

To φόρεμα που διάλεξε η 53χρονη royal για σινε- φεστιβάλ στη Μαγιόρκα «τρέλανε» τα διεθνή media

Οριακά ανεπίτρεπτο το βαθυκόκκινο φόρεμα της βασίλισσας Λετίσια στο Atlàntida Mallorca Film Fest. Με ετικέτα Carolina Herrera ήταν πολύ στενό, ντραπέ και με μονόπαντο ντεκολτέ (one shoulder) υπογραμμίζοντας το λυγερό σώμα της και τα «γραμμωμένα» της μπράτσα. Το πατρόν, που είναι πολύ επίκαιρο τις τελευταίες σαιζόν της μόδας, θεωρήθηκε αποκαλυπτικό για το royal βεστιάριο, όμως τα fashion και life style περιοδικά ενθουσιάστηκαν. Πολύ θετικά σχόλια εισέπραξε η 53χρονη Λετίσια και από τους χρήστες του διαδικτύου.

Το Harper’s Bazaar για παράδειγμα την αποκάλεσε «φανταστική» και έκανε λεπτομερή αναφορά σε όλο το outfit. Η σύζυγος του βασιλιά Φίλιππου επιλέγοντας τον αριστοκρατικό αμερικάνικο οίκο Carolina Herrera υποκλίθηκε καταρχήν στο μεγάλο trend του ντραπέ. Συνδύασε το φόρεμα με άνετα, μπεζ πέδιλα Gucci με τακούνι μεσαίου ύψους. Επίσης έκανε εντύπωση το ανάγλυφο, χρυσό τσαντάκι clutch του label Begüm Khan. Σκουλαρίκια σε σχήμα φύλλων Isabel Guarch και δαχτυλίδια των Coreterno και Karen Hallam Jewelry ολοκλήρωσαν το look της.