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Πάτρα: Φωτιά σε κατοικία στο Μιντιλόγλι - Απεγκλωβίστηκαν ηλικιωμένοι

Πάτρα: Φωτιά σε κατοικία στο Μιντιλόγλι ...

Επί τόπου αστυνομία και πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία στην περιοχή Μιντιλόγλι Πατρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ηλικιωμένοι που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι κατάφεραν να εξέλθουν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού και κατασβέστηκε μόλις αφίχθησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Φωτιά σε σπίτι Μιντιλόγλι
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