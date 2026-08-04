Μην κάνετε check-in στους διαρρήκτες: Τι δεν πρέπει να δημοσιεύετε όταν λείπετε

Μια φωτογραφία από την παραλία, ένα check-in στο αεροδρόμιο ή η αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές μοιάζουν με αθώες αναρτήσεις.

Όταν, όμως, δημοσιεύονται σε πραγματικό χρόνο και είναι ορατές σε μεγάλο αριθμό χρηστών, μπορεί να αποκαλύψουν ότι το σπίτι έχει μείνει άδειο, για πόσο διάστημα θα απουσιάζουν οι ένοικοί του και ακόμη και πόσο μακριά βρίσκονται.

Τον Αύγουστο, όταν πολλές πολυκατοικίες και γειτονιές της Πάτρας αδειάζουν, η προσοχή δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο κλείδωμα της πόρτας. Η ψηφιακή συμπεριφορά των ενοίκων μπορεί να δώσει πληροφορίες που παλαιότερα απαιτούσαν φυσική παρακολούθηση μιας κατοικίας.

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος επισημαίνει ότι μια φωτογραφία, μια τοποθεσία ή μια πληροφορία για την καθημερινότητά μας ενδέχεται να φαίνεται ασήμαντη μεμονωμένα. Εάν, όμως, συνδυαστεί με άλλες δημοσιευμένες πληροφορίες, μπορεί να σχηματίσει ένα αρκετά αναλυτικό προφίλ για τις συνήθειες και τις μετακινήσεις μας.

Δεν σημαίνει ότι κάθε δημόσια ανάρτηση θα οδηγήσει σε διάρρηξη. Μπορεί, ωστόσο, να λειτουργήσει ως ένα ακόμη κομμάτι ενός παζλ: πού κατοικεί κάποιος, πότε έφυγε, ποιοι ταξιδεύουν μαζί του και πότε σκοπεύει να επιστρέψει.

Οι αναρτήσεις που χρειάζονται προσοχή

Οι πολίτες καλό είναι να αποφεύγουν:

Την ανακοίνωση των ακριβών ημερομηνιών αναχώρησης και επιστροφής.

Φράσεις όπως «φεύγουμε για δέκα ημέρες» ή «επιστρέφουμε μετά τον Δεκαπενταύγουστο».

Τις φωτογραφίες από αεροδρόμια, λιμάνια και διόδια τη στιγμή της αναχώρησης.

Τα δημόσια check-in και την αυτόματη προσθήκη γεωγραφικής τοποθεσίας.

Τις συνεχείς φωτογραφίες από μακρινό προορισμό σε πραγματικό χρόνο.

Εικόνες εισιτηρίων ή καρτών επιβίβασης, στις οποίες μπορεί να διακρίνονται προσωπικά στοιχεία και ημερομηνίες.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού που αποκαλύπτουν αντικείμενα αξίας, συναγερμούς, εισόδους ή άλλα σημεία πρόσβασης.

Δημόσιες συνομιλίες κάτω από αναρτήσεις, στις οποίες φίλοι και συγγενείς ρωτούν ή αποκαλύπτουν πότε θα επιστρέψουν οι ένοικοι.

Ασφαλέστερη επιλογή είναι η δημοσίευση φωτογραφιών μετά την επιστροφή. Όσοι επιθυμούν να αναρτούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα πρέπει να ελέγχουν ποιοι βλέπουν το περιεχόμενό τους και να περιορίζουν το κοινό σε ανθρώπους που γνωρίζουν πραγματικά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι αναρτήσεις άλλων μελών της οικογένειας. Ελάχιστη αξία έχει ένα προσεκτικά ρυθμισμένο προφίλ, εάν μια δημόσια ανάρτηση ή επισήμανση φίλου αποκαλύπτει ότι ολόκληρη η οικογένεια βρίσκεται εκτός πόλης.

Οι ρυθμίσεις απορρήτου δεν αρκούν πάντα

Ένα «κλειδωμένο» προφίλ περιορίζει την έκθεση, χωρίς να την εξαφανίζει. Οι λίστες φίλων συχνά περιλαμβάνουν παλιές γνωριμίες, λογαριασμούς που έχουν παραβιαστεί ή πρόσωπα με τα οποία ο χρήστης δεν διατηρεί πλέον ουσιαστική επαφή.

Χρειάζεται, επομένως, τακτικός έλεγχος της λίστας επαφών, απενεργοποίηση της αυτόματης κοινοποίησης τοποθεσίας και έγκριση πριν εμφανιστούν επισημάνσεις στο προφίλ. Σκόπιμο είναι επίσης να αφαιρούνται από το δημόσιο προφίλ στοιχεία που συνδέουν εύκολα το όνομα του χρήστη με τη διεύθυνση κατοικίας ή την καθημερινή του διαδρομή.

Η σύσταση της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος είναι σαφής: πριν από κάθε δημοσίευση, ο χρήστης πρέπει να αναρωτιέται εάν η πληροφορία είναι απαραίτητο να αναρτηθεί, εάν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κακόβουλα και εάν θα αισθανόταν άνετα να είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε. Παράλληλα, συνιστά περιορισμό των προσωπικών πληροφοριών και τακτικό έλεγχο των ρυθμίσεων απορρήτου. Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος

Πριν κλείσει η πόρτα

Η ψηφιακή προσοχή πρέπει να συνοδεύεται από απλά μέτρα στο ίδιο το σπίτι. Η Ελληνική Αστυνομία συστήνει να ασφαλίζονται πόρτες και παράθυρα και να ενημερώνονται για την απουσία μόνο πρόσωπα εμπιστοσύνης.

Ένας συγγενής ή γείτονας μπορεί να επιβλέπει την κατοικία και να φροντίζει ώστε να μην συγκεντρώνονται έντυπα και αλληλογραφία. Το σπίτι δεν πρέπει να δείχνει «εντελώς κλειστό», ενώ, όπου υπάρχει δυνατότητα, βοηθούν ο χρονοδιακόπτης φωτισμού και η ενεργοποίηση του συναγερμού.

Η ΕΛ.ΑΣ. συμβουλεύει, επίσης, να μην παραμένουν στο σπίτι μεγάλα χρηματικά ποσά ή πολύτιμα αντικείμενα. Εάν γείτονες ή συγγενείς αντιληφθούν ύποπτη κίνηση, πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα το «100» ή το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Το βασικό μήνυμα είναι απλό: οι διακοπές μπορούν να μοιραστούν και μετά την επιστροφή. Μια ανάρτηση που καθυστερεί λίγες ημέρες δεν χάνει την αξία της, αλλά παύει να λειτουργεί ως δημόσια ανακοίνωση ότι το σπίτι είναι άδειο.