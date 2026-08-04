Ιός του Δυτικού Νείλου: 33 περιοχές σε συναγερμό

Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται από τα μολυσμένα κουνούπια.



Για την εφετινή περίοδο μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου 2026 και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο «Σχέδιο Δράσης για τη λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου» του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 33 περιοχές (Δήμοι/Δημοτικές Κοινότητες) σε όλη τη χώρα χαρακτηρίζονται ως «επηρεαζόμενες» ή «υψηλού κινδύνου» περιοχές. Οι 25 από αυτές βρίσκονται στην Αττική, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να τους καλούν να ακολουθούν τα μέτρα πρόληψης.

Οι «επηρεαζόμενες» περιοχές είναι εκείνες όπου έχει καταγραφεί τουλάχιστον ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης.



Οι «υψηλού κινδύνου» περιοχές είναι περιοχές όπου δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κρούσμα σε άνθρωπο, ωστόσο υπάρχουν παράγοντες που υποδηλώνουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μετάδοσης, όπως η γειτνίαση με περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, τα ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τα διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια και ζώα.

Οι 25 περιοχές της Αττικής που βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση

Για την περίοδο μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου 2026, με επικαιροποίηση έως τις 3 Αυγούστου 2026, στην Αττική περιλαμβάνονται συνολικά 25 Δήμοι/Δημοτικές Κοινότητες ως «επηρεαζόμενες» ή «υψηλού κινδύνου» περιοχές.



Βόρειος Τομέας Αθηνών

Δήμος Αγίας Παρασκευής

Δήμος Νέας Ιωνίας

Δήμος Χαλανδρίου

Δήμος Παπάγου – Χολαργού

Δήμος Αμαρουσίου*

Δήμος Ηρακλείου*

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού*

Δήμος Μεταμόρφωσης*

Ανατολική Αττική

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δήμος Κρωπίας

Δήμος Λαυρεωτικής

Δήμος Παλλήνης

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Δήμος Παιανίας

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου

Δήμος Αχαρνών

Νότιος Τομέας Αθηνών



Δήμος Γλυφάδας

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

1η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων

3η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων

4η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων*

6η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων

Δήμος Ηλιούπολης

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας*

Δυτική Αττική

Δήμος Φυλής

* Οι περιοχές με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου», καθώς δεν έχουν καταγράψει πρόσφατο κρούσμα σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συγκεντρώνουν παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μετάδοσης.

Οι 8 περιοχές εκτός Αττικής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Δήμος Λαρισαίων

Δήμος Τεμπών

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Δήμος Παλαμά

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Δήμος Πέλλας

Δήμος Σκύδρας

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Δήμος Νέας Ζίχνης

Δήμος Αμφίπολης*

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας*

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών. Τα περισσότερα άτομα που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα ή παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα, όπως πυρετό, πονοκέφαλο, κόπωση και μυαλγίες.

Σε μικρό ποσοστό περιπτώσεων, κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα και σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα, μπορεί να εμφανιστούν σοβαρότερες επιπλοκές, όπως προσβολή του νευρικού συστήματος.

Τα μέτρα προστασίας που συστήνονται

Η προστασία από τα κουνούπια παραμένει το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης:

χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών,

χρήση σητών σε παράθυρα και πόρτες,

απομάκρυνση στάσιμων νερών από αυλές, μπαλκόνια και κήπους,

χρήση κατάλληλων ρούχων που καλύπτουν το σώμα, ιδιαίτερα σε ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών,

αυξημένη προσοχή από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ευάλωτες ομάδες.