Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Φαράγγι της Σαμαριάς: Καταγγελία ότι σκότωσαν και έψησαν Κρι-Κρι

Φαράγγι της Σαμαριάς: Καταγγελία ότι σκό...

Έρευνα από την εισαγγελία

Καταγγελία σύμφωνα με την οποία άγνωστος ή άγνωστοι σκότωσαν και έψησαν Κρι-Κρι στον Εθνικό Δρυμό, στο φαράγγι της Σαμαριάς, έρευνα η εισαγγελία Χανίων.

Σύμφωνα με τα Χανιώτικα νέα το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε πριν από περίπου 20 μέρες με την Εισαγγελία Χανίων να διατάσσει έρευνα από τη διεύθυνση Δασών που είναι αρμόδια για τη φύλαξη του Εθνικού Δρυμού.

Κατά την ίδια πηγή, ο ΟΦΥΠΕΚΑ ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και λειτουργία του Εθνικού Δρυμού έχει γνώση για την καταγγελία και περιμένει το πόρισμα των αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι η θήρευση του Κρητικού αιγάγρου απαγορεύεται αυστηρά και επισύρει διοικητικό πρόστιμο 2000 ευρώ αλλά και ποινική δίωξη με ποινές φυλάκισης.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φαράγγι Σαμαριάς
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a6\u03b1\u03c1\u03ac\u03b3\u03b3\u03b9 \u03a3\u03b1\u03bc\u03b1\u03c1\u03b9\u03ac\u03c2"]
840384
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις