Έσπασε ξανά το φράγμα το 2 ευρώ, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Πάτρα (4 Αυγούστου 2026), η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων ξεπέρασε κι επίσημα τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Μέση τιμή: 2,001 €/λίτρο

Χαμηλότερη τιμή: 1,925 €/λίτρο

Υψηλότερη τιμή: 2,077 €/λίτρο

Πόσο κόστιζε όμως πριν την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και πόσο σήμερα, το γέμισμα του ρεζερβουάρ ενός μέσου Ι.Χ. αυτοκινήτου; Αν λάβουμε υπόψη μας ένα μέσο ρεζερβουάρ 50 λίτρων τότε οι τιμές διαμορφώνονται ώς εξής:

Πριν από τις αυξήσεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης ήταν περίπου 1,75 €/λίτρο (στα τέλη Φεβρουαρίου 2026). Το γέμισμα κόστιζε περίπου:50 × 1,75 € = 87,50 ευρώ.

Σήμερα, με τη μέση τιμή στην Πάτρα στα 2,001 €/λίτρο, το ίδιο ρεζερβουάρ κοστίζει:50 × 2,001 € = 100,05 ευρώ.

Η διαφορά



Πριν: περίπου 87,50 €

Σήμερα: περίπου 100,05 €

Η επιβάρυνση είναι περίπου 12,55 ευρώ για κάθε γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων με ότι αυτό συνεπάγεται για τους προϋπολογισμούς όλων εκείνων που ετοιμάζονται για τις διακοπές του Αυγούστου.