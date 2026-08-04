Δυτική Ελλάδα: 93 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται και στη Δυτική Ελλάδα οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας για τη χρήση προστατευτικού κράνους, στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη 57η εβδομάδα της εκστρατείας, από τις 27 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026, πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα 20.988 έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν συνολικά 2.348 παραβάσεις που αφορούσαν τη μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, καθώς και από χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη Δυτική Ελλάδα, όπου βεβαιώθηκαν 93 παραβάσεις, αριθμός που κατατάσσει την περιοχή στις περιφέρειες όπου οι έλεγχοι συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση. Περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν μόνο στην Αττική, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και την Κρήτη.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν 1.327 οδηγούς δικύκλων, 211 επιβάτες δικύκλων, 677 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 93 οδηγούς οχημάτων ATV, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής αστυνόμευσης και της τήρησης των κανόνων οδικής ασφάλειας.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους. Συγκεκριμένα, για τους οδηγούς δικύκλων επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ αντίστοιχο πρόστιμο επιβάλλεται και στους επιβάτες που δεν φορούν κράνος. Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές γίνονται ακόμη αυστηρότερες.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., στόχος της εκστρατείας δεν είναι μόνο η επιβολή προστίμων, αλλά κυρίως η καλλιέργεια οδηγικής συνείδησης και η καθολική χρήση πιστοποιημένου κράνους, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας για οδηγούς και επιβάτες δικύκλων.