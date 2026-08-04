Hμερολόγιο Pirelli: Ο φακός μαγεύεται από τις γυναίκες και την κουλτούρα της Ινδίας

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η διάσημη έκδοση αποτυπώνει τις διάφορες πλευρές της ινδικής ομορφιάς
Η πολυμορφία της γυναικείας ομορφιάς ανά την υφήλιο αποτελεί «αποστολή» για το ονομαστό Pirelli Calendar.
Για πρώτη φορά, ο φωτογραφικός φακός προσηλώνεται σε αποκλειστικά ινδικό cast γυναικών που εκπροσωπούν διαφορετικές πλευρές της Ινδίας, από τη μόδα και τη μουσική μέχρι τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Πόζαραν μεταξύ άλλων η γνωστή ηθοποιός Freida Pinto, η παρουσιάστρια Padma Lakshmi, η μουσικός του σιτάρ Anoushka Shankar, αλλά και το μοντέλο της Chanel, Bhavitha Mandava. Oλες επιλέχθηκαν για τις ξεχωριστές διαδρομές τους μέσα από τις οποίες καθιερώθηκαν σε διεθνή κλίμακα.
«Δεν θέλω να είμαι απλώς μια εκπροσώπηση της χώρας μου. Είμαι πολλά περισσότερα από την καταγωγή μου» τόνισε η πανέμορφη Bhavitha ποζάροντας με χρυσό φόρεμα.
Τη φωτογράφιση ανέλαβαν ο Alessandro Scotti και η Avani Rai, κόρη του αείμνηστου θρυλικού Ινδού φωτογράφου Raghu Rai. Σκηνικό οι αγορές λουλουδιών στα παλιά σοκάκια του Δελχί αλλά και τα πιο εμβληματικά κτίρια.
Θυμίζουμε ότι το Pirelli Calendar πρωτοκυκλοφόρησε τη δεκαετία του 1960 ως διαφημιστικό δώρο της ιταλικής εταιρείας ελαστικών. Με το πέρασμα των χρόνων εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιδραστικά projects της φωτογραφίας μόδας. Η φήμη του απογειώθηκε όταν φιλοξένησε τα πιο ένδοξα super models της χρυσής εποχής των nineties. Oι πιο σαγηνευτικές καλλονές αφέθηκαν στην τέχνη κορυφαίων φωτογράφων προβάλλοντας τους διαφορετικούς τύπους της γυναικείας ομορφιάς. Τα τελευταία χρόνια πάντως οι εικόνες έχουν πολύ λιγότερο γυμνό. Συμμετέχουν γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, επαγγελμάτων και πολιτισμικών καταβολών.
Για το 2027 η Ινδία τιμάται όχι μόνο για τις celebrities, αλλά και για την παραδοσιακή της τέχνη, τη χειροτεχνία, τις τελετές και τα εκπληκτικά της υφάσματα που επηρεάζουν το fashion στερέωμα.
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