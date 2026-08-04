Hμερολόγιο Pirelli: Ο φακός μαγεύεται από τις γυναίκες και την κουλτούρα της Ινδίας

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η διάσημη έκδοση αποτυπώνει τις διάφορες πλευρές της ινδικής ομορφιάς

Η πολυμορφία της γυναικείας ομορφιάς ανά την υφήλιο αποτελεί «αποστολή» για το ονομαστό Pirelli Calendar. Για πρώτη φορά, ο φωτογραφικός φακός προσηλώνεται σε αποκλειστικά ινδικό cast γυναικών που εκπροσωπούν διαφορετικές πλευρές της Ινδίας, από τη μόδα και τη μουσική μέχρι τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Πόζαραν μεταξύ άλλων η γνωστή ηθοποιός Freida Pinto, η παρουσιάστρια Padma Lakshmi, η μουσικός του σιτάρ Anoushka Shankar, αλλά και το μοντέλο της Chanel, Bhavitha Mandava. Oλες επιλέχθηκαν για τις ξεχωριστές διαδρομές τους μέσα από τις οποίες καθιερώθηκαν σε διεθνή κλίμακα.