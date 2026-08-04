Φοιτητική στέγη στην Πάτρα: Τι βρίσκει σήμερα κάποιος με 300, 400 και 500 ευρώ

Σε έναν αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση φοιτητικής στέγης έχουν μπει νέοι φοιτητές και οικογένειες. Στην Πάτρα εξακολουθεί να υπάρχει προσφορά ακινήτων, όμως η τιμή, η κατάσταση του σπιτιού και η απόσταση από τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις δημιουργούν μια αγορά πολλών ταχυτήτων.

Η εικόνα των διαθέσιμων ακινήτων που καταγράφηκε στις αρχές Αυγούστου δείχνει ότι το ποσό των 300 ευρώ αποτελεί πλέον το κατώφλι για ένα μικρό φοιτητικό σπίτι. Με 400 ευρώ αυξάνονται αισθητά οι επιλογές, ενώ στα 500 ευρώ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει περισσότερα τετραγωνικά, καλύτερη κατάσταση ή πιο κεντρική θέση.

Οι τιμές, πάντως, δεν είναι απόλυτες. Επηρεάζονται από το αν το ακίνητο είναι ανακαινισμένο και επιπλωμένο, από τον όροφο, τη θέρμανση, τα κοινόχρηστα και την πρόσβαση σε λεωφορείο ή προαστιακό. Παράλληλα, οι καλές και οικονομικές αγγελίες μπορούν να αποσυρθούν πολύ γρήγορα.

Με 300 ευρώ: Μικρό σπίτι και περισσότεροι συμβιβασμοί

Στην κατηγορία έως 300 ευρώ η αναζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε μικρά στούντιο και γκαρσονιέρες, συνήθως επιφάνειας από 20 έως 30 τετραγωνικά μέτρα. Οι περισσότερες οικονομικές επιλογές εντοπίζονται εκτός του αυστηρού κέντρου ή σε παλαιότερα ακίνητα που δεν έχουν ανακαινιστεί πλήρως.

Στο Ρίο εμφανίζονται κατά διαστήματα επιπλωμένα στούντιο περίπου 20-24 τετραγωνικών με ζητούμενο μίσθωμα από 250 έως 300 ευρώ. Πρόκειται για λύσεις που εξυπηρετούν κυρίως όσους φοιτούν στην Πανεπιστημιούπολη και θέλουν να περιορίσουν τις καθημερινές μετακινήσεις. Το μικρό εμβαδόν, ωστόσο, αποτελεί τον βασικό συμβιβασμό.

Ανάλογες τιμές μπορούν να βρεθούν στην περιοχή Κουκούλι, του Ψαροφαΐου, των Πρατσίκων και κοντά στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ. Σε αυτές τις περιοχές συναντώνται μικρές κατοικίες από περίπου 250-300 ευρώ, ενώ οι επιλογές κάτω από αυτό το όριο είναι σαφώς λιγότερες.

Στο κέντρο, από τα Υψηλά Αλώνια έως την Αγία Σοφία, τα 300 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν κυρίως μια παλαιότερη και μη ανακαινισμένη γκαρσονιέρα. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της κτηματαγοράς, το σχετικό εύρος ξεκινά περίπου από 280 ευρώ και φτάνει τα 350 ευρώ.

Επομένως, κάποιος που θέτει αυστηρό όριο τα 300 ευρώ χρειάζεται είτε να κινηθεί γρήγορα είτε να αποδεχθεί μικρότερο σπίτι, παλαιότερη κατασκευή ή μεγαλύτερη απόσταση από το κέντρο.

Με 400 ευρώ: Περισσότερες γκαρσονιέρες και τα πρώτα δυάρια

Στα 400 ευρώ η εικόνα αλλάζει. Το συγκεκριμένο ποσό επιτρέπει την αναζήτηση ανακαινισμένης ή επιπλωμένης γκαρσονιέρας, ακόμη και σε σχετικά κεντρική περιοχή. Τα μικρά ανακαινισμένα ακίνητα από τα Υψηλά Αλώνια έως την Αγία Σοφία κινούνται συνήθως μεταξύ 350 και 400 ευρώ.

Στην Αγία Σοφία, την Αγυιά και τις περιοχές προς το Ρίο, το ίδιο budget μπορεί να αντιστοιχεί σε στούντιο ή γκαρσονιέρα περίπου 25-40 τετραγωνικών, με την τελική τιμή να εξαρτάται από την επίπλωση και την εγγύτητα στις συγκοινωνίες. Στα Υψηλά Αλώνια, αντίθετα, η προνομιακή θέση μπορεί να ανεβάσει ακόμη και ένα πολύ μικρό στούντιο κοντά στα 400 ευρώ.

Με 400 ευρώ εμφανίζονται επίσης τα πρώτα δυάρια, κυρίως σε παλαιότερα κτίρια ή εκτός κέντρου. Πρόσφατες αγγελίες στην Πάτρα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, διαμερίσματα περίπου 55-58 τετραγωνικών στο συγκεκριμένο επίπεδο τιμής. Δεν πρόκειται απαραίτητα για ανακαινισμένα ή πλήρως εξοπλισμένα σπίτια, προσφέρουν όμως σαφώς περισσότερους χώρους από μια κεντρική γκαρσονιέρα.

Για κάποιον που διαθέτει 400 ευρώ, το βασικό δίλημμα είναι πλέον διαφορετικό: ένα μικρότερο αλλά ανακαινισμένο σπίτι στο κέντρο ή περισσότερα τετραγωνικά σε μια περιφερειακή συνοικία.

Με 500 ευρώ: Περισσότερος χώρος ή καλύτερη θέση

Το ποσό των 500 ευρώ διευρύνει σημαντικά την αναζήτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εξασφαλίζει κάθε είδους ακίνητο. Στο κέντρο μπορεί να βρεθεί ένα καλό, ανακαινισμένο και πιθανώς επιπλωμένο μικρό διαμέρισμα, ενώ εκτός κέντρου το ίδιο ποσό μπορεί να αντιστοιχεί σε δυάρι 45-60 τετραγωνικών.

Σε περιοχές όπως η Αγία Σοφία, η Αγυιά, το Σκαγιοπούλειο, τα Ταμπάχανα και η Τριών Ναυάρχων, το συγκεκριμένο budget ανοίγει την πόρτα για μεγαλύτερες κατοικίες. Ενδεικτικές αγγελίες της περιόδου περιλαμβάνουν διαμερίσματα 40-50 τετραγωνικών κοντά στα 450-500 ευρώ, αλλά και μεγαλύτερα σπίτια σε παλαιότερα κτίρια.

Τα 500 ευρώ μπορούν επίσης να αποτελέσουν τη βάση για συγκατοίκηση. Ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων με ενοίκιο 500-550 ευρώ περιορίζει το κόστος στα 250-275 ευρώ ανά άτομο, χωρίς τους λογαριασμούς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτει δύο πραγματικά ανεξάρτητα και λειτουργικά υπνοδωμάτια.

Στην ακριβότερη πλευρά της αγοράς, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα ή νεόδμητα δυάρια του κέντρου μπορούν να φτάσουν έως και τα 700 ευρώ. Αντίστοιχα, οι ιδιωτικές φοιτητικές κατοικίες κινούνται περίπου στα 550 ευρώ, αλλά στο ποσό μπορεί να περιλαμβάνονται ρεύμα, νερό, διαδίκτυο και κοινόχρηστα, γεγονός που αλλάζει την τελική σύγκριση.

Το φθηνότερο ενοίκιο δεν είναι πάντα η οικονομικότερη επιλογή

Πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εξετάζουν το συνολικό μηνιαίο κόστος. Ένα σπίτι των 300 ευρώ με υγρασία, παλιά κουφώματα, υψηλά κοινόχρηστα ή ακριβή θέρμανση μπορεί τελικά να κοστίζει περισσότερο από ένα ακίνητο των 370 ή 400 ευρώ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ενεργειακή κατάσταση, στη θέρμανση, στην επίπλωση και στις ηλεκτρικές συσκευές. Σημαντικό είναι επίσης να υπολογίζεται η καθημερινή μετακίνηση. Ένα οικονομικό σπίτι μακριά από τη σχολή ενδέχεται να προσθέτει στο μηνιαίο κόστος εισιτήρια ή άλλες δαπάνες μεταφοράς.

Η σημερινή εικόνα της Πάτρας μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: με 300 ευρώ βρίσκει κανείς κυρίως μικρό ή παλαιότερο σπίτι, με 400 ευρώ μια αξιοπρεπή γκαρσονιέρα ή ένα παλαιότερο δυάρι και με 500 ευρώ περισσότερα τετραγωνικά, καλύτερη κατάσταση ή πιο βολική θέση.

Η προσφορά παραμένει μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες φοιτητουπόλεις, μεταξύ άλλων επειδή η βραχυχρόνια μίσθωση δεν έχει περιορίσει στον ίδιο βαθμό τα διαθέσιμα σπίτια. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί την ανάγκη για γρήγορη αλλά προσεκτική έρευνα, καθώς τα καλύτερα ακίνητα ως προς τη σχέση τιμής, κατάστασης και τοποθεσίας είναι και εκείνα που φεύγουν πρώτα.