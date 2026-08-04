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Αγρίνιο: Επίθεση με ρόπαλα και σιδηρολοστούς -Ρομά στο νοσοκομείο

Αγρίνιο: Επίθεση με ρόπαλα και σιδηρολοσ...

Σοβαρό επεισόδιο το βράδυ της Δευτέρας

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Αγρίνιο, και συγκεκριμένα στον Αγιο Κωνσταντίνο, αργά το βράδυ της Δευτέρας 3/8.

Ομάδα επτά ατόμων Ρομά, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, φέρεται να μετέβησαν με δύο Ι.Χ. στην οικία 40χρονου Ρομά και να επιτέθηκαν στον ίδιο και σε ακόμη τρία άτομα που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποίησαν ρόπαλα και σιδηρολοστούς, προκαλώντας τραυματισμούς στους τέσσερις άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή.

Ταυτοποιήθηκαν 7 άτομα και αναζητούνται.

πηγη agriniopress

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο
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