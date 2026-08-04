Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Δυτική Αττική - Σε επιφυλακή οι πυροσβέστες για τυχόν αναζωπυρώσεις

Διάσπαρτες ενεργές εστίες σε Λούμπα και Ψάθα – Εναέρια και επίγεια μέσα επιχειρούν αδιάκοπα για την πλήρη οριοθέτηση των μετώπων

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για πέμπτη ημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν την Αττική και τη Βοιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη απέναντι στις επίμονες αναζωπυρώσεις και τις διάσπαρτες ενεργές εστίες. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να εντοπίζεται στις περιοχές Λούμπα και Ψάθα, όπου οι ισχυροί άνεμοι και οι ιδιαίτερα δύσκολες μορφολογικές συνθήκες προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών.

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές στην Δυτική Αττική Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο φωτιάς στην Αττική, στη Βοιωτία και την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν πλέον μόνο σημεία που καπνίζουν μέσα στις ήδη καμένες εκτάσεις. Τα πιο ανησυχητικά σημεία εντοπίζονται στην περιοχή μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, στο Κανδήλι Μεγάρων, καθώς και στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος στα Βίλια. Οι αναζωπυρώσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα το πρωί αντιμετωπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες αυτή την ώρα επιχειρούν στα σημεία όπου εξακολουθεί να υπάρχει καπνός. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, καθώς η φωτιά δεν θεωρείται πλήρως ελεγχόμενη. Η άνοδος της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας αυξάνει τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εκδήλωση νέου ενεργού μετώπου.

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Με το πρώτο φως της ημέρας ενισχύθηκαν οι επιχειρήσεις από αέρος, με πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, σε συντονισμό με τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν αδιάκοπα για την κατάσβεση των τελευταίων ενεργών εστιών. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα σε αρκετά σημεία των μετώπων, οι αρχές επισημαίνουν ότι η κατάσταση δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε όλη την πληγείσα περιοχή, προκειμένου να αποτραπεί νέα εξάπλωση των φλογών. Την ίδια ώρα, κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιούν ελέγχους στις περιοχές που έχουν ήδη καεί, ενώ συνεχίζονται οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες, υποδομές και φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, οι έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη από τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ενώ στόχος των επιχειρήσεων παραμένει η πλήρης οριοθέτηση όλων των μετώπων και η αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων.