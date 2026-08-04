Στην πρώτη γραμμή χωρίς δεύτερη σκέψη: Οι εθελοντές της Αχαΐας που δίνουν μάχη με τις φωτιές

Κάθε μεγάλη πυρκαγιά αναδεικνύει το έργο της Πυροσβεστικής, όμως δίπλα στους επαγγελματίες πυροσβέστες βρίσκονται δεκάδες εθελοντές που συμμετέχουν αδιάκοπα στις επιχειρήσεις.

Με περιπολίες, παροχή πρώτων βοηθειών, υποστήριξη των δυνάμεων κατάσβεσης και μέριμνα για τους κατοίκους, αποτελούν κρίσιμο κρίκο της πολιτικής προστασίας.

Στα πύρινα μέτωπα που απασχόλησαν τις τελευταίες ημέρες, η παρουσία τους ήταν συνεχής, επιβεβαιώνοντας ότι η αντιμετώπιση μιας μεγάλης πυρκαγιάς είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

Δίπλα στους πυροσβέστες από το πρώτο λεπτό

Στις πρόσφατες πυρκαγιές κινητοποιήθηκαν, εκτός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και την Πολιτική Προστασία, εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται διαχρονικά στην περιοχή.

Συμμετείχαν στις επιχειρήσεις υποστήριξης, στις περιπολίες και στις δράσεις που τους ανατέθηκαν από το επιχειρησιακό κέντρο.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν ακόμη εθελοντές πολιτικής προστασίας από δήμους της Αχαΐας, ομάδες δασοπροστασίας, χειριστές υδροφόρων και μηχανημάτων έργου, καθώς και πολίτες που συνέδραμαν στις ανάγκες ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ο εθελοντισμός δεν σταματά όταν σβήσει η φωτιά

Το έργο των εθελοντών συνεχίζεται και μετά την οριοθέτηση μιας πυρκαγιάς. Συμμετέχουν σε περιπολίες για την αποφυγή αναζωπυρώσεων, στη διανομή νερού και ειδών πρώτης ανάγκης, στη στήριξη κατοίκων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και στην καταγραφή αναγκών των πληγεισών περιοχών.

Πολλές φορές είναι οι πρώτοι που φτάνουν σε δύσβατα σημεία και οι τελευταίοι που αποχωρούν, όταν οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για πολλές ώρες ή ακόμη και ημέρες.

Ένας θεσμός με ουσιαστική προσφορά

Η Αχαΐα διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο εθελοντικών οργανώσεων που συνεργάζονται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους δήμους σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Οι εθελοντές εκπαιδεύονται συστηματικά, συμμετέχουν σε ασκήσεις ετοιμότητας και βρίσκονται σε επιφυλακή κάθε φορά που ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιά ανεβαίνει. Η συμβολή τους δεν αντικαθιστά το έργο των επαγγελματιών πυροσβεστών, αλλά το ενισχύει ουσιαστικά, ιδιαίτερα σε περιστατικά μεγάλης έκτασης.

Οι εικόνες από τις φωτιές των τελευταίων ημερών υπενθύμισαν για ακόμη μία φορά ότι η προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και φυσικού πλούτου είναι αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας, στην οποία οι εθελοντές κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Εθελοντικές οργανώσεις που βρέθηκαν στα πρόσφατα μέτωπα της φωτιάς:

Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αχαΐας

Σώμα Εθελοντών Διασωστών και Πυροσβεστών (ΣΕΔΙΠ) Πάτρας

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας

Εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας των δήμων

Υδροφόρες και εθελοντές των ΟΤΑ

Εθελοντές δασοπροστασίας και πυροφυλάκων

Χειριστές μηχανημάτων έργου και ιδιώτες που συνέδραμαν όπου ζητήθηκε