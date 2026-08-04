Η θερμοκρασιακή αναστροφή που περιορίζει την ορατότητα στις φωτιές και το επικίνδυνο φαινόμενο της «υπόγειας καύσης»

Αρχικά εξήγησε ότι στην περιοχή της φωτιάς έχει δημιουργηθεί το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής που έχει ως αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται ένα εκτεταμένο νέφος καπνού και υδρατμών και έτσι να περιορίζεται η ορατότητα μην επιτρέποντας στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν με ασφάλεια.

Για τις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, αλλά και τον κίνδυνο να εμφανιστεί ξανά το φαινόμενο της «υπόγειας καύσης» στη φωτιά στη δυτική Αττική όπως έχει συμβεί στο παρελθόν σε Πάρνηθα και Χίο, μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας .

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dkfxonqercpt" ></iframe> </div>

Ειδική αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ σε ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε μεγάλες πυρκαγιές του παρελθόντος, όπως εκείνες της Ηλείας το 2007, της Πάρνηθας και της Χίου.

Όπως εξήγησε «η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επί ημέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι κορμοί και το ριζικό σύστημα των δέντρων καίγονται υπογείως. Αυτή η καύση μπορεί να διαρκέσει επί εβδομάδες ή ακόμη και μήνες» και άρα συντηρώντας υψηλές θερμοκρασίες στο υπέδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν υπό ευνοϊκές συνθήκες να προκαλέσουν νέα ανάφλεξη.

Αυτός είναι ο λόγος, όπως σημείωσε ο κ. Λέκκας που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν αποχωρούν μόλις ανακοπεί η προέλαση του μετώπου. «Όταν σβήνουμε μία πυρκαγιά και αυτή παύει να προελαύνει, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν αποχωρούν. Παραμένουν στην περιοχή επί ημέρες, ώστε να αντιμετωπίσουν φαινόμενα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα επέκτασή της».

Όσον αφορά την αλλαγή των δεδομένων του καιρού στην κατώτερη ατμόσφαιρα ώστε να διαλυθεί το νέφος, ο Ευθύμιος Λέκκας είπε ότι αναμένεται μετά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, Τρίτη.