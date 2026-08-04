Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη η κηδεία του Λάκη Χαλκιά

Δημοσία δαπάνη θα γίνει την Πέμπτη 6 Αυγούστου η κηδεία του Λάκη Χαλκιά.

Η εξόδιος ακολουθία του αυθεντικού εκφραστή της ελληνικής λαϊκής μουσικής θα τελεστεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η σορός θα βρίσκεται από τις 10:00 στην αίθουσα του κοιμητηρίου προκειμένου να τον αποχαιρετίσουν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του.

Ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 2 Αυγούστου, σε ηλικία 83 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που αγάπησαν τη φωνή και την πορεία του.

Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του με την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει τον θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».