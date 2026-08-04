Ακριβότερες οι αποδράσεις: Το κόστος των καυσίμων από Πάτρα προς Καλάβρυτα, Ναύπακτο, Κυλλήνη και Ολυμπία

Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων επηρεάζει τον προϋπολογισμό των θερινών μετακινήσεων, με το κόστος μιας οικογενειακής εκδρομής να αυξάνεται ακόμη και για κοντινούς προορισμούς
Η έξοδος του Αυγούστου συνοδεύεται φέτος από έναν ακόμη «πονοκέφαλο» για τους οδηγούς. Η ανοδική πορεία των τιμών των καυσίμων ανεβάζει το κόστος των μετακινήσεων, την ώρα που χιλιάδες Πατρινοί οργανώνουν τις διακοπές ή τις ολιγοήμερες αποδράσεις τους.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ σε αρκετά πρατήρια της Αχαΐας η τιμή πλησιάζει ή και ξεπερνά τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ανάλογα με την περιοχή και την εταιρεία.
Πόσο κοστίζει μια διαδρομή
Με βάση μία μέση κατανάλωση 7 λίτρων/100 χλμ. και τιμή βενζίνης περίπου 1,95 ευρώ/λίτρο, το κόστος καυσίμου διαμορφώνεται ενδεικτικά ως εξής (μετ' επιστροφής):
| Προορισμός | Απόσταση (πήγαινε-έλα) | Εκτιμώμενο κόστος καυσίμου*
| -------------------| ------------------------------ | ------------------------------------
| Καλάβρυτα | περίπου 150 χλμ. | περίπου **20 ευρώ**
| Ναύπακτος | περίπου 50 χλμ. | περίπου **7 ευρώ**
| Κυλλήνη | περίπου 150 χλμ. | περίπου **20 ευρώ**
| Αρχ. Ολυμπία | περίπου 200 χλμ. | περίπου **27 ευρώ**
*Οι υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί και δεν περιλαμβάνουν διόδια ή διαφοροποιήσεις λόγω κυκλοφορίας, οδηγικού στυλ και τύπου οχήματος.
Δεν είναι μόνο η βενζίνη
Για όσους σχεδιάζουν μεγαλύτερες εξορμήσεις, το κόστος του ταξιδιού αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν προστεθούν τα διόδια, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια όπου απαιτούνται, αλλά και οι γενικότερες αυξήσεις στο κόστος διαμονής και εστίασης.
Έτσι, ακόμη και μία μονοήμερη εκδρομή χρειάζεται πλέον πιο προσεκτικό προγραμματισμό σε σχέση με προηγούμενα καλοκαίρια.
Αναζήτηση οικονομικότερων πρατηρίων
Οι διαφορές στις τιμές από πρατήριο σε πρατήριο παραμένουν σημαντικές, ακόμη και μέσα στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί οδηγοί επιλέγουν να συγκρίνουν τις τιμές μέσω του επίσημου Παρατηρητηρίου Καυσίμων πριν ανεφοδιαστούν, καθώς η εξοικονόμηση σε ένα γεμάτο ρεζερβουάρ μπορεί να φτάσει αρκετά ευρώ.
Οι αποδράσεις συνεχίζονται, αλλά με μεγαλύτερο κόστος
Παρά τις αυξήσεις, οι κοντινοί προορισμοί της Δυτικής Ελλάδας εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη επιλογή για πολλούς Πατρινούς. Τα Καλάβρυτα, η Ναύπακτος, η Κυλλήνη και η Αρχαία Ολυμπία προσφέρουν τη δυνατότητα για μονοήμερες ή διήμερες αποδράσεις, χωρίς τα σημαντικά έξοδα που συνεπάγονται τα ακτοπλοϊκά ταξίδια.
Ωστόσο, η άνοδος της τιμής της βενζίνης υπενθυμίζει ότι ακόμη και οι πιο σύντομες διακοπές απαιτούν πλέον μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
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