Ακριβότερες οι αποδράσεις: Το κόστος των καυσίμων από Πάτρα προς Καλάβρυτα, Ναύπακτο, Κυλλήνη και Ολυμπία

Η έξοδος του Αυγούστου συνοδεύεται φέτος από έναν ακόμη «πονοκέφαλο» για τους οδηγούς. Η ανοδική πορεία των τιμών των καυσίμων ανεβάζει το κόστος των μετακινήσεων, την ώρα που χιλιάδες Πατρινοί οργανώνουν τις διακοπές ή τις ολιγοήμερες αποδράσεις τους.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ σε αρκετά πρατήρια της Αχαΐας η τιμή πλησιάζει ή και ξεπερνά τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ανάλογα με την περιοχή και την εταιρεία.

Πόσο κοστίζει μια διαδρομή

Με βάση μία μέση κατανάλωση 7 λίτρων/100 χλμ. και τιμή βενζίνης περίπου 1,95 ευρώ/λίτρο, το κόστος καυσίμου διαμορφώνεται ενδεικτικά ως εξής (μετ' επιστροφής):

| Προορισμός | Απόσταση (πήγαινε-έλα) | Εκτιμώμενο κόστος καυσίμου*

| -------------------| ------------------------------ | ------------------------------------

| Καλάβρυτα | περίπου 150 χλμ. | περίπου **20 ευρώ**

| Ναύπακτος | περίπου 50 χλμ. | περίπου **7 ευρώ**

| Κυλλήνη | περίπου 150 χλμ. | περίπου **20 ευρώ**

| Αρχ. Ολυμπία | περίπου 200 χλμ. | περίπου **27 ευρώ**

*Οι υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί και δεν περιλαμβάνουν διόδια ή διαφοροποιήσεις λόγω κυκλοφορίας, οδηγικού στυλ και τύπου οχήματος.