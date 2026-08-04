Δυτική Αχαΐα: 11χρονος οδηγούσε μοτοποδήλατο χωρίς πινακίδες και ασφάλεια

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 11χρονο γιο του συλληφθέντα να οδηγεί μοτοποδήλατο σε δρόμο της περιοχής, θέτοντας σε κίνδυνο την προσωπική του ασφάλεια αλλά και την οδική ασφάλεια.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε, επίσης, ότι το μοτοποδήλατο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, στερούνταν άδειας κυκλοφορίας και ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Αχαΐας.