Η «άδεια πόλη» του Αυγούστου: Γιατί η Πάτρα μοιάζει διαφορετική αυτές τις ημέρες

Ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ο μήνας που αλλάζει τον ρυθμό της Πάτρας. Καθώς κορυφώνονται οι καλοκαιρινές άδειες, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας αποκτά μια διαφορετική εικόνα: οι δρόμοι είναι αισθητά πιο ήσυχοι, η κυκλοφορία μειώνεται, αρκετές επιχειρήσεις υπολειτουργούν ή κλείνουν για λίγες ημέρες και η καθημερινότητα κινείται σε πιο χαλαρούς ρυθμούς.

Η εικόνα αυτή επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι, με τους περισσότερους Πατρινούς να εκμεταλλεύονται τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου για ολιγοήμερες αποδράσεις είτε στις παραθαλάσσιες περιοχές της Αχαΐας είτε στα ορεινά χωριά των Καλαβρύτων και του Ερυμάνθου.

Λιγότερη κίνηση στο κέντρο

Όσοι παραμένουν στην πόλη διαπιστώνουν ότι η μετακίνηση γίνεται ευκολότερη. Σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όπου τους υπόλοιπους μήνες παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία, οι καθυστερήσεις είναι αισθητά μικρότερες, ενώ πιο εύκολη γίνεται και η στάθμευση σε αρκετές περιοχές του κέντρου.

Παράλληλα, μειώνεται και η κίνηση στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς αρκετοί πολίτες επιλέγουν να μεταθέσουν υποχρεώσεις για μετά το τέλος των διακοπών.

Οι παραλίες γίνονται το νέο «κέντρο»

Την ώρα που το εμπορικό κέντρο εμφανίζεται πιο ήρεμο, αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλιακές περιοχές της Αχαΐας.

Η Πλαζ, το Ρίο, ο Άγιος Βασίλειος, η Ψαθόπυργος, η Ροδινή, τα Βραχνέικα, η Κάτω Αχαΐα αλλά και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αχαΐας συγκεντρώνουν καθημερινά εκατοντάδες λουόμενους, πολλοί από τους οποίους πραγματοποιούν μονοήμερες αποδράσεις χωρίς να απομακρύνονται ιδιαίτερα από την Πάτρα.

Μια διαφορετική καθημερινότητα

Παρότι αρκετές επιχειρήσεις παραμένουν ανοιχτές, δεν είναι λίγες εκείνες που επιλέγουν να αναστείλουν τη λειτουργία τους για λίγες ημέρες, αναρτώντας σχετικές ανακοινώσεις για το διάστημα των θερινών διακοπών.

Η εικόνα αυτή επηρεάζει και την αγορά, η οποία κινείται με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, ενώ μεγαλύτερη κινητικότητα καταγράφεται σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ και καταστήματα που δραστηριοποιούνται σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Η «ανάσα» πριν από το φθινόπωρο

Για πολλούς κατοίκους, ο Αύγουστος αποτελεί μια σύντομη παύση πριν από την επιστροφή στους έντονους ρυθμούς του Σεπτεμβρίου. Με το άνοιγμα των σχολείων, την επιστροφή των εργαζομένων και την επανεκκίνηση της αγοράς, η Πάτρα ανακτά σταδιακά τη γνώριμη καθημερινότητά της.

Μέχρι τότε, όμως, η πόλη απολαμβάνει για λίγες εβδομάδες μια διαφορετική όψη: πιο ήρεμη, λιγότερο θορυβώδη και με εμφανώς πιο καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.