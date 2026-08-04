Δεκαπενταύγουστος στην Αχαΐα: Πού θα γιορτάσουν την Παναγία πιστοί και προσκυνητές

Ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές στην Ελλάδα και στην Αχαΐα, όπου μοναστήρια και ιστορικοί ναοί της Παναγίας συγκεντρώνουν κάθε χρόνο χιλιάδες πιστούς.

Εκτός από το έντονο θρησκευτικό στοιχείο, η περίοδος ενισχύει και τον θρησκευτικό τουρισμό, καθώς πολλοί συνδυάζουν το προσκύνημα με καλοκαιρινές αποδράσεις στα ορεινά και παραθαλάσσια σημεία της περιοχής.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η Ιερά Μονή Μακελλαριάς, στις πλαγιές του Χελμού, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Μονή, από την 1η έως και τη 13η Αυγούστου τελείται καθημερινά στις 18:30 Εσπερινός και Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Την 14η Αυγούστου στις 19:00 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ θα ακολουθήσει Ιερά Αγρυπνία από τις 23:00 έως τη 01:00. Ανήμερα της εορτής, στις 15 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τις 07:00 έως τις 10:30.

Η Παναγία Τρυπητή

Σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή αποτελεί και το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Τρυπητής στο Αίγιο, το οποίο κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες προσκυνητές.

Προσκύνημα και καλοκαιρινές εξορμήσεις

Η περίοδος του Δεκαπενταύγουστου αποτελεί κορύφωση του θρησκευτικού τουρισμού στην Αχαΐα. Η Μακελλαριά, η Παναγία Τρυπητή αλλά και δεκάδες ενοριακοί ναοί και μοναστήρια της περιοχής προσελκύουν επισκέπτες που συνδυάζουν τη συμμετοχή στις λατρευτικές εκδηλώσεις με εξορμήσεις στα Καλάβρυτα, τον Χελμό, την Αιγιάλεια και τα ορεινά χωριά.

Παράλληλα, αρκετές τοπικές κοινότητες διοργανώνουν παραδοσιακά πανηγύρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά τις θρησκευτικές ακολουθίες, διατηρώντας ζωντανό ένα έθιμο που συνδέει την πίστη με την τοπική παράδοση.