Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας – Αναδείχθηκαν τα νέα όργανα διοίκησης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας της Επαγγελματικής – Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ( ΕΕΤΕΜ) για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης και εκπροσώπησης του κλάδου. Η απερχόμενη διοίκηση, σε ανακοίνωσή της, ευχαριστεί τα μέλη που συμμετείχαν στις εκλογές, καθώς και την Εφορευτική Επιτροπή και τους υποψηφίους για τη συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Στην εκλογική αναμέτρηση για τα κεντρικά όργανα, ο συνδυασμός «ΕΝΟΤΗΤΑ – Ανεξάρτητη Κίνηση Πτυχιούχων Μηχανικών» αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 101 ψήφους, ενώ ακολούθησαν η Ενωτική Κίνηση Μηχανικών με 19 ψήφους, οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί ΤΕ με 4 ψήφους και η ΕΠ.Α.ΜΗ. χωρίς ψήφο.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας εξελέγησαν, κατά σειρά ψήφων, οι:

Αθανάσιος Κουμούτσος

Φώτιος Κατριβέσης

Αναστάσιος Καραπαναγιώτης

Παναγιώτα Δάγλα

Άγγελος Κλαουδάτος

Κωνσταντίνος Καλογεράτος

Κωνσταντίνος Τσιντώνης.

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι Κωνσταντίνος Λαλιώτης, Κωνσταντίνος Ζάππης, Ιωάννης Πράπας και Παναγιώτης Μαρινόπουλος.

Παράλληλα, για την Πανελλαδική Αντιπροσωπεία εξελέγησαν οι Αθανάσιος Κουμούτσος, Φώτιος Κατριβέσης, Αναστάσιος Καραπαναγιώτης και Κωνσταντίνος Λαλιώτης, ενώ ορίστηκαν και τα αναπληρωματικά μέλη της αντιπροσωπείας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η νέα Διοικούσα Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα το αμέσως προσεχές διάστημα, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της με βασικό στόχο την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην περιφέρεια.







