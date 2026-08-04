Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ανοίγει την Παρασκευή το πρόγραμμα- Ποιοι παίρνουν το voucher

Σε τέσσερις ημέρες, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ξεκινά ο νέος κύκλος για το πρόγραμμα « Τουρισμός για όλους 2026-2027», το οποίο χορηγεί επιδοτήσεις ύψους 200 έως 600 ευρώ και αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση σε χιλιάδες δικαιούχους και νοικοκυριά τα οποία ψάχνουν τρόπους για να ελαφρύνουν το κόστος των διακοπών τους.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ανοίγει επίσημα, παρέχοντας άυλες ψηφιακές κάρτες για την κάλυψη δαπανών διαμονής.

Ποιοι μπαίνουν στην ενίσχυση

Η μεγαλύτερη αλλαγή του νέου κύκλου αφορά την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων. Ειδικότερα, με τα νέα διευρυμένα όρια, δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν πολίτες και οικογένειες που δεν μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση στους προηγούμενους κύκλους, επειδή το εισόδημά τους ξεπερνούσε οριακά τα προβλεπόμενα ποσά.

Ειδικότερα, στους νέους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται:

-άγαμοι χωρίς παιδιά με εισόδημα από 19.000 έως 21.000 ευρώ,

-έγγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά με οικογενειακό εισόδημα από 31.000 έως 33.000 ευρώ,

-οικογένειες με παιδιά που, βάσει του αριθμού των προστατευόμενων μελών, καλύπτονται πλέον από τα αυξημένα όρια,

-νοικοκυριά με εισόδημα που μπορεί να φτάνει έως και τις 58.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία διεύρυνση της περιμέτρου του προγράμματος, με στόχο να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.

Πλήρης απαλλαγή για ΑμεΑ και επιπλέον ενίσχυση σε πολυτέκνους

Τα Άτομα με πιστοποιημένη Αναπηρία (άνω του 67%), καθώς και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα ΑμεΑ, εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς να ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, διατηρώντας την προβλεπόμενη προτεραιότητα. Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης (200 έως 600 ευρώ) διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και τη χρονική περίοδο πραγματοποίησης των διακοπών. Τη μέγιστη προβλεπόμενη επιδότηση απορροφούν οι μετακινήσεις κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, δηλαδή από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο.

Η ψηφιακή κάρτα ισχύει για 18 μήνες και επιτρέπει πολλαπλές αποδράσεις, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Αξιοποιείται μέσω NFC ή e-commerce αποκλειστικά για δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές κατοικίες και οργανωμένα camping σε όλη τη χώρα. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της για εστίαση, μεταφορικά, καύσιμα ή ανάληψη μετρητών.

Πώς κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, όπου το σύστημα εκτελεί αυτόματες διασταυρώσεις των φορολογικών στοιχείων. Απαιτείται επιβεβαιωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση email για την αποστολή των οδηγιών ενεργοποίησης. Για την εξυπηρέτηση πολιτών λειτουργούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και εξειδικευμένο help desk.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η Α’ Φάση διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με την επιλογή των δικαιούχων να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας, χωρίς τήρηση σειράς προτεραιότητας. Η Β’ Φάση καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2027 έως 31 Δεκεμβρίου 2027, κατά την οποία οι δικαιούχοι αντλούνται απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της αρχικής διαδικασίας, χωρίς τη διεξαγωγή νέας κλήρωσης.