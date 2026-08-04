Στα «Μποτσάρεια 2026» το Άγημα Αναβίωσης «Αγία Λαύρα 1821» της Στέγης Καλαβρυτινών Πάτρας

Το «παρών» στις επετειακές εκδηλώσεις «Μποτσάρεια 2026», που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Καρπενήσι, έδωσε το Άγημα Αναβίωσης «Αγία Λαύρα 1821» της Στέγη Πολιτισμού Και Παράδοσης Καλαβρυτινών Και Φίλων Πάτρας Αγία Λαύρα, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης που ήταν αφιερωμένες στον Μάρκο Μπότσαρη και στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης.

Η παρουσία του Αγήματος κορυφώθηκε με τη συμμετοχή του στην αναπαράσταση της ιστορικής μάχης, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από τη δράση αυτή, αναδείχθηκαν οι αξίες της ελευθερίας, της αυτοθυσίας και της φιλοπατρίας, με στόχο τη μεταλαμπάδευσή τους στις νεότερες γενιές.