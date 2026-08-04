Στα «Μποτσάρεια 2026» το Άγημα Αναβίωσης «Αγία Λαύρα 1821» της Στέγης Καλαβρυτινών Πάτρας

Συμμετείχε στις επετειακές εκδηλώσεις στο Καρπενήσι και στην αναπαράσταση της ιστορικής μάχης, τιμώντας τη μνήμη του Μάρκου Μπότσαρη και των αγωνιστών του 1821
Το «παρών» στις επετειακές εκδηλώσεις «Μποτσάρεια 2026», που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Καρπενήσι, έδωσε το Άγημα Αναβίωσης «Αγία Λαύρα 1821» της Στέγη Πολιτισμού Και Παράδοσης Καλαβρυτινών Και Φίλων Πάτρας Αγία Λαύρα, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης που ήταν αφιερωμένες στον Μάρκο Μπότσαρη και στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης.
Η παρουσία του Αγήματος κορυφώθηκε με τη συμμετοχή του στην αναπαράσταση της ιστορικής μάχης, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από τη δράση αυτή, αναδείχθηκαν οι αξίες της ελευθερίας, της αυτοθυσίας και της φιλοπατρίας, με στόχο τη μεταλαμπάδευσή τους στις νεότερες γενιές.
Σε δήλωσή του, ο υπεύθυνος του Αγήματος Αναβίωσης, Βασίλειος Ανθούλης, ευχαρίστησε τον δήμαρχο Καρπενησίου Χρήστο Κακαβά, τον Δημήτρη Κολλημένο, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση και φιλοξενία των εκδηλώσεων, επισημαίνοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για τη διατήρηση της ιστορικής συνείδησης και την απόδοση τιμής στους ήρωες του 1821.
Από την πλευρά της, η Στέγη Καλαβρυτινών και Φίλων Πάτρας «Αγία Λαύρα» εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τους διοργανωτές των «Μποτσάρειων 2026» για την άρτια διοργάνωση και τη φιλοξενία, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε δράσεις που προβάλλουν την ιστορική μνήμη και τις αξίες της εθνικής μας κληρονομιάς.
Φωτογραφίες: Κώστας Τσομάκος
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