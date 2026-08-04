Πόθεν Έσχες 2026: Ξεκίνησαν οι υποβολές - Η προθεσμία και τα βήματα για τη δήλωση

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2026.



Η προθεσμία για την τελική υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 24 Οκτωβρίου.

Πόθεν Έσχες 2026: Πώς γίνεται η δήλωση

Η είσοδος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με τους κωδικούς Taxisnet.

Μόλις συνδεθείτε, δίνεται η επιλογή για την αυτόματη άντληση των στοιχείων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υπόχρεος θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και ότι είναι σωστά τα στοιχεία.

Κατά την επαλήθευση των στοιχείων, ο υπόχρεος ελέγχει όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Αν λείπουν στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν. Αν υπάρχουν λάθος στοιχεία πρέπει να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο, πριν την οριστικοποίηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως, εφόσον γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.