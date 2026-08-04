Πόθεν Έσχες 2026: Ξεκίνησαν οι υποβολές - Η προθεσμία και τα βήματα για τη δήλωση

Ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες του 2026
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2026.
Η προθεσμία για την τελική υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 24 Οκτωβρίου.
Πόθεν Έσχες 2026: Πώς γίνεται η δήλωση
- Η είσοδος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με τους κωδικούς Taxisnet.
- Μόλις συνδεθείτε, δίνεται η επιλογή για την αυτόματη άντληση των στοιχείων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υπόχρεος θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και ότι είναι σωστά τα στοιχεία.
- Κατά την επαλήθευση των στοιχείων, ο υπόχρεος ελέγχει όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Αν λείπουν στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν. Αν υπάρχουν λάθος στοιχεία πρέπει να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο, πριν την οριστικοποίηση.
Αξίζει να σημειωθεί πως, εφόσον γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Οι πιο ρομαντικές πόλεις της Ευρώπης - Η απρόσμενη διάκριση της Αθήνας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr