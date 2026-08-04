Ριγανόκαμπος Πατρών: Υπόμνημα προς τον Νίκο Δένδια για τις 750 κατοικίες και την ένταξη των πολιτικών υπαλλήλων στους δικαιούχους

Την άμεση παροχή επίσημων απαντήσεων για την πορεία του σχεδιαζόμενου οικιστικού προγράμματος στον Ριγανόκαμπο Πατρών ζητά ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου, ο οποίος απέστειλε υπόμνημα προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Στο υπόμνημα γίνεται αναφορά στην αξιοποίηση της έκτασης της πρώην 76 Μονάδας Επιστράτευσης, όπου έχει ανακοινωθεί η πρόθεση κατασκευής περίπου 750 κατοικιών, με τον Σύλλογο να επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πλήρης και δεσμευτική ενημέρωση για τον τελικό σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τις πηγές χρηματοδότησης και τις κατηγορίες των δικαιούχων.

Παράλληλα, ο Σύλλογος εκφράζει προβληματισμό για το γεγονός ότι η Πάτρα δεν περιλαμβάνεται στη Γ΄ Φάση του Οικιστικού Προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της οποίας δημοπρατούνται έργα κατασκευής κατοικιών σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στο έγγραφο διατυπώνονται είκοσι συγκεκριμένα ερωτήματα προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Μεταξύ άλλων ζητείται να διευκρινιστεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο, αν έχει εγκριθεί οριστικά η κατασκευή των κατοικιών, πόσες κατοικίες θα ανεγερθούν, ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, ποιο θα είναι το μοντέλο διάθεσής τους και πότε εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμπερίληψη του εν ενεργεία και συνταξιοδοτημένου πολιτικού προσωπικού του ΥΠΕΘΑ στους δικαιούχους του προγράμματος. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι οι πολιτικοί υπάλληλοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιμετωπίζουν αντίστοιχες ή και εντονότερες στεγαστικές δυσκολίες, ζητώντας ίση μεταχείριση στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής του υπουργείου.

Μεταξύ των αιτημάτων που κατατίθενται περιλαμβάνονται η δημοσιοποίηση του συνολικού σχεδίου για τον Ρηγανόκαμπο, η πρόβλεψη συγκεκριμένου ποσοστού κατοικιών για το πολιτικό προσωπικό, η δυνατότητα συμμετοχής των συνταξιούχων υπαλλήλων με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και η συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στη διαμόρφωση των όρων και των κριτηρίων κατανομής των κατοικιών.

























