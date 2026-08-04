Αίγιο: Η έκθεση «Μετάβαση» του Νεκτάριου Μαρίνου ανοίγει τις πύλες της στο Αρχοντικό Παναγιωτοπούλου

«Μετάβαση» τιτλοφορείται η νέα έκθεση που παρουσιάζεται στο Αρχοντικό Παναγιωτοπούλου υπό την αιγίδα του Δήμου Αιγιαλείας από τις 8 μέχρι την 24 Αυγούστου. Πρόκειται για ατομική έκθεση του Νεκτάριου Μαρίνου με θέμα την αλλαγή, την αδιάκοπη ροή των πραγμάτων.

Η λέξη «Μετάβαση» έχει πολλές αναγνώσεις. Μπορεί να σημαίνει το ''πέρασμα'' από μία κατάσταση σε μία άλλη. Από την ζωή στον θάνατο κι από τον θάνατο στη ζωή, ή από την ύπαρξη στην ανυπαρξία, στο απόλυτο μηδέν, στο απόλυτο κενό. Μπορεί να είναι το ''πέρασμα'' από μία ιστορική περίοδο σε μία άλλη, από μία σκοτεινή σε μία φωτεινή περίοδο και το αντίστροφο. Ο κύκλος της ζωής σε όλα. Όλα συνυπάρχουν, όλα είναι εδώ. Πάνω απ΄ όλα όμως δηλώνει ότι τίποτα δεν είναι στατικό, ακόμα κι αν έτσι δείχνει. Τα πάντα, παντού, πάντοτε, γύρω μας και μέσα μας, κινούνται σε αέναους κύκλους, σε μία αδιάκοπη ροή.

Ο Νεκτάριος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Αίγιο. Κατάγεται από την Τέμενη Αιγίου. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών και τα τελευταία 21 χρόνια ζει και εργάζεται ως εκπαιδευτικός στο Ηράκλειο Κρήτης. Έχει στο βιογραφικό του 11 ατομικές εκθέσεις και συμμετοχές σε διάφορες ομαδικές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα ασχολείται με τη μουσική.

Η έκθεση θα διαρκέσει από 8 Αυγούστου έως 24 Αυγούστου.

Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 – 15:00.

Εγκαίνια: 8 Αυγούστου στις 19:30.

Χώρος: Αρχοντικό Παναγιωτοπούλου, Μητροπόλεως 23, Αίγιο, 25100.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2691061168, 6976676694

Email: [email protected] , [email protected]