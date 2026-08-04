Τηλεφωνικές απάτες στη Δυτική Ελλάδα: Ηλικιωμένη έχασε κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ

Ακόμη μία υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που αποδίδεται σε μέλος εγκληματικής οργάνωσης εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας που διεξάγουν το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η νέα υπόθεση αφορά απάτη που σημειώθηκε στις 30 Ιουλίου στο Μεσολόγγι, με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα. Άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, προσποιούμενος τον λογιστή, και με διάφορα προσχήματα κατάφερε να την πείσει να μεταβεί με το αυτοκίνητό της έξω από επιχείρηση της περιοχής.

Εκεί, η ηλικιωμένη παρέδωσε σε άνδρα, που σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα», ένα κουτί με κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είναι το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθη την 1η Αυγούστου στην Αιγιάλεια, ενώ οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τη συμμετοχή του και στη συγκεκριμένη απάτη.

Με τη νέα εξιχνίαση, οι υποθέσεις που αποδίδονται στην εγκληματική ομάδα ανέρχονται πλέον σε επτά, εκ των οποίων πέντε είναι τετελεσμένες και δύο απόπειρες, ενώ το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισαν τα μέλη της αγγίζει τις 269.500 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία. Επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους λογιστές, και τους έπειθαν να τοποθετήσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή έξω από τις κατοικίες τους, ισχυριζόμενοι ότι έπρεπε να καταγραφούν από... δορυφόρο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί συμπληρωματικά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας – Παράλληλη Έδρα Αιγίου, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.