Η «Σουλτάνα» του Μένιου Σακελλαρόπουλου γίνεται σειρά

Μετά τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» που βρίσκονται ήδη σε φάση γυρισμάτων και έρχονται τη νέα σεζόν στο Mega, και δεύτερο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελλαρόπουλου παίρνει τον δρόμο της τηλεοπτικής μεταφοράς, με βάση τη Reallife.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο που θα γίνει σειρά είναι η «Σουλτάνα», η αληθινή ιστορία μιας γυναίκας φτιαγμένης από το σπάνιο μέταλλο της ηρωίδας.

«Είναι κορίτσι, θα τη βγάλουμε Σουλτάνα που σημαίνει κυρίαρχη», είπε ο πατέρας της Γιώργος πάνω από την κούνια της στα Εράτυρα Κοζάνης. Από τα μάτια της περνά όλη η νεότερη ιστορία της Ελλάδας, από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την Κατοχή, μέχρι τη Μεταπολίτευση. Η Σουλτάνα χάνει τον πρώτο της άνδρα από τους Γερμανούς, τον δεύτερο από τους αντάρτες, μένει χήρα στα 27 με τρία παιδιά όταν δέχεται ένα νέο χτύπημα της μοίρας που την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της.

Οι εκδόσεις «Ψυχογιός», που έχουν τα δικαιώματα του βιβλίου, βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με μεγάλη εταιρεία παραγωγής που θα αναλάβει την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος.