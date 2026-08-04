«Ώρα Πατρών»: Επικρίσεις στη δημοτική Αρχή για τη μίσθωση του χώρου του Αγίου Διονυσίου και τον σχεδιασμό αξιοποίησής του

Σφοδρή κριτική στη δημοτική Αρχή Πατρέων ασκεί, με ανακοίνωσή της, η δημοτική παράταξη « Ώρα Πατρών», με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση του χώρου του Αγίου Διονυσίου.

Η παράταξη εκφράζει ενστάσεις τόσο για τους όρους της συμφωνίας όσο και για τον σχεδιασμό αξιοποίησης του ακινήτου, διατυπώνοντας σειρά ερωτημάτων σχετικά με το οικονομικό κόστος, τη μελλοντική χρήση του χώρου και τις επιλογές της δημοτικής Αρχής σε σχέση με αντίστοιχα έργα και διεκδικήσεις δημόσιας περιουσίας.

Η ανακοίνωση

Πριν μερικές μέρες το δημοτικό συμβούλιο, έστω και με επιφυλάξεις της αντιπολίτευσης, έδωσε το πράσινο φως να εκμισθωθεί ο χώρος του Αγίου Διονυσίου έναντι ετήσιου τιμήματος 37.200€ για 15 χρόνια.

Για την αποκατάσταση του κτιρίου και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου το κόστος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα τρία εκατομμύρια ευρώ!!!!

Πέραν των ερωτημάτων για τη διέλευση του τρένου και αν αυτό θα έρθει στην Πάτρα μετά από δεκαπέντε χρόνια, από την δημοτική αρχή διατυπώθηκε ότι θα γίνει χώρος πάρκινγκ και θα συνδεθεί με ηλεκτρικά λεωφορεία.

Ας δούμε κάποια σημεία:

1. Πάγια θέση της δημοτικής αρχής είναι η παραχώρηση των ακινήτων που είναι δημόσια περιουσία και ανήκουν στο λαό να γίνεται δωρεάν...

Την προηγούμενη εβδομάδα το ΚΚΕ με επίκαιρη ερώτηση ζητά "να μην υπάρξει καμία μίσθωση και αντίτιμο από την ΕΤΑΔ στους δημόσιους χώρους της Ηλιούπολης για την αξιοποίησή τους προς όφελος του λαού της περιοχής"

https://www.kke.gr/article/Lipsi-metron-oste-na-min-yparksei-kamia-misthosi-kai-antitimo-apo-tin-ETAD-stoys-dimosioys-xoroys-tis-Ilioypolis-gia-tin-aksiopoiisi-toys-pros-ofelos-toy-laoy-tis-perioxis-00001/.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι διεκδίκησε την παραχώρηση του χωρίς όμως να καταστεί δυνατόν και έτσι προχώρησε σε συμφωνία μίσθωσης το ίδιο έπραξε και με τον Ριγανόκαμπο.

Υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση του ΣυΡιζΑ και ο Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε το παραλιακό μέτωπο τρεισήμισι χιλιόμετρα, το Πλατανόδασος (δέκα στρέμματα), το ακίνητο της Μανιακίου, εντελώς ΔΩΡΕΆΝ, μέσα σε μνημόνια.

Είχαμε μετρήσει ατέλειωτες κινητοποιήσεις, ποδαράτη διαδήλωση Πάτρα Αθήνα, Ρίο-Αντίρριο με κάψιμο του ομοιώματος του Τσίπρα, αντισυγκέντρωση στο Royal σε ομιλία του, εφόδους του ΠΑΜΕ σε ανοιχτές πόρτες στο Yπουργείο Eργασίας κ.α.

Διερωτώμεθα ποιες ήταν οι κινητοποιήσεις απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, για να διεκδικήσει τους χώρους δωρεάν; Διά αλληλογραφίας & επιστολών ή μέσω δελτίων τύπου;

Η θέση του ΚΚΕ είναι για να πουλάμε ανέξοδη επανάσταση κ. Πελετίδη;

2. Ένα μέρος του χώρου ανακοινώθηκε ότι θα γίνει πάρκινγκ και με ηλεκτρικά λεωφορεία θα μετακινεί τους πολίτες.

Τους παραπέμπουμε σε συνέντευξη της Αντιδημάρχου κ. Τογιοπούλου Γενάρη του 2025, αναφέροντας ότι θα κάνουν αίτημα για τα ηλεκτρικά λεωφορεία αλλά θα έρθουν το 2028...(Ακόμα δεν έχει γίνει).

Γιατί δεν έκαναν αίτημα το 2022 με το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης; Το είχε φέρει στο δημοτικό συμβούλιο η Ώρα Πατρών και να συνδέσουν τα τρία πάρκινγκ Καλεντζώτη, Τερψιθέας, Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, που είναι σε άθλια κατάσταση. Μετά και τις παρεμβάσεις τους στο Ιστορικό κέντρο διώξανε τους πολίτες στα πολυκαταστήματα;

3. Ο κ. Πελετίδης για να δικαιολογήσει τα χρήματα, χαρακτήρισε το χώρο πολύτιμο για την πόλη.

Εξίσου πολύτιμος όμως ήταν και ο χώρος του Έσπερου, προέκταση της πλατείας Γεωργίου, στην καρδιά της πόλης που τον "χάρισε" σε ιδιώτη, εξοικονομώντας τα χρήματα για να αγοράσει την τουβλοποιεία Νιάρου, άχρηστη για την πόλη με μεγαλύτερο τίμημα. Επιπλέον απαιτείται να πετάξει άλλο ενάμιση εκατομμύριο για την απομάκρυνση του αμίαντου, αφού ανέλαβε και την υποχρέωσή του, χωρίς να προτάξει το σχετικό επιχείρημα για την απομείωση της αξίας του ακινήτου.

4. Το ΚΚΕ και ο κ. Πελετίδης είναι κατά των ΣΔΙΤ. Παραχώρησαν όμως δημοτική περιουσία στην Περιφέρεια για να γίνει "ανάπλαση" με την μέθοδο των ΣΔΙΤ.

Δηλαδή η Περιφέρεια και ο κ. Φαρμάκης, η Νέα Δημοκρατία δηλ. θα διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον, κατά τον κ. Πελετίδη!!!

Ο Δήμος δεν έχει δικαιώματα ελέγχου...Παραχωρεί και παραλαμβάνει ό,τι του δώσουν...

Καλά είναι τα ιδεολογήματα αλλά καλύτερο είναι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες και να υλοποιούμε με βάση το συμφέρον της πόλης.

Επιβεβαιώνεται πλήρως η παράταξη μας Ώρα Πατρών για ΣΙΚΕ παιχνίδι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΚΚΕ, η Νέα Δημοκρατία τις περιφέρειες που μοιράζουν το χρήμα, από την άλλη το ΚΚΕ με 5-6 Δημάρχους απενεργοποιημένο και αφοπλισμένο.

Το λες και ρεφορμισμό αυτό κ. Πελετίδη.