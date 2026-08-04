Ασυνόδευτος από την Λέσβο ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη

Στη συνέχεια κατευθύνεται προς εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης, όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, άφησε τη βαλίτσα που φέρεται να περιείχε το πτώμα της άτυχης γυναίκας.

Σύμφωνα με το υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος, ο Σαρίφ Αχμαντζάι καταγράφεται να σέρνει μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα στους δρόμους της Αθήνας, κρατώντας παράλληλα ένα μπλε σακίδιο.

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Κυψέλη, καθώς βίντεο από κάμερες ασφαλείας που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τον 26χρονο Αφγανό επαγγελματία πυγμάχο που κατηγορείται για το φονικό να μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα, η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, περιείχε τη σορό της γυναίκας.

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Όπως αναφέρει η εφημερίδα, έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας το 2016, μέσω της Λέσβου, έπειτα από ένα δύσκολο ταξίδι από το Αφγανιστάν.

Ποιος είναι ο Σαρίφ Αχμαντζάι Σύμφωνα με την Daily Mail, μέχρι τη σύλληψή του, ο 26χρονος ήταν γνωστός στην Αθήνα όχι μόνο για την ενασχόλησή του με την επαγγελματική πυγμαχία, αλλά και για την κοινωνική του δράση στο πλευρό προσφύγων και ευάλωτων ομάδων.

Περίπου 13 λεπτά αργότερα εμφανίζεται να αποχωρεί από το σημείο χωρίς τη βαλίτσα και το σακίδιο.

Μαζί ίδρυσαν τη χριστιανική οργάνωση «Love Every Nation Athens», μέσω της οποίας παρείχαν υποστήριξη σε πρόσφυγες και οικογένειες που βρίσκονταν σε ανάγκη, οργανώνοντας διανομές τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, ο Αχμαντζάι παρέδιδε δωρεάν μαθήματα πυγμαχίας σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, ενώ συνέχιζε και την αγωνιστική του πορεία, συμμετέχοντας σε επαγγελματικούς αγώνες στην Ελλάδα στην κατηγορία super lightweight.

Η μαρτυρία της συζύγου του

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φέρεται να διαδραμάτισε η σύζυγός του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η ίδια απευθύνθηκε στις Αρχές όταν άρχισε να υποψιάζεται τη συμπεριφορά του συζύγου της.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, τα ξημερώματα της 16ης Ιουλίου διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε από το σπίτι. Μέσω εφαρμογής κοινής κοινοποίησης τοποθεσίας είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η Ρος.

Αργότερα, όταν έγινε γνωστό ότι είχε βρεθεί η σορός της 38χρονης, εγκατέλειψε την οικογενειακή κατοικία μαζί με το βρέφος τους και ενημέρωσε τις Αρχές.

Σημειώνεται πως στις 19 Ιουλίου το κινητό του θύματος ενεργοποιήθηκε στην Αράχωβα, όπου, σύμφωνα με την ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και του βιντεοληπτικού υλικού, βρισκόταν και ο κατηγορούμενος μαζί με τη σύζυγο και το παιδί τους.

Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Ο Σαρίφ Αχμαντζάι αρνείται ότι σκότωσε τη Ρος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ισχυρίζεται ότι τη βρήκε ήδη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος. Ωστόσο, φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι μετέφερε τη σορό της, χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για αναλήψεις χιλιάδων ευρώ και έστειλε μηνύματα από το κινητό της σε συγγενείς και φίλους, προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια, σε μια προσπάθεια να καθυστερήσει η αποκάλυψη του θανάτου της.

Όπως ανέφεραν χθες στο protothema.gr πηγές με γνώση της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος, μετά το έγκλημα -και αφού έκλεισε το κινητό της γυναίκας-, εξασφάλισε έναν άγνωστο τηλεφωνικό αριθμό και άρχισε να στέλνει γραπτά μηνύματα σε γνωστούς του θύματος, στη γυναίκα του, ακόμη και στον εαυτό του, στα οποία δήλωνε τζιχαντιστής και δράστης της δολοφονίας.

Στα μηνύματα έλεγε πως σκότωσε τη γυναίκα λόγω θρησκείας.

Το φονικό στην Κυψέλη

Η Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, καταγόμενη από το Εδιμβούργο, βρισκόταν στην Αθήνα από τα τέλη Ιουνίου, συμμετέχοντας σε εθελοντικές δράσεις υπέρ προσφύγων και άλλων ευάλωτων ομάδων. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο σημάδι ζωής της καταγράφηκε το βράδυ της 15ης Ιουλίου. Στη συνέχεια συγγενείς και φίλοι συνέχισαν να λαμβάνουν μηνύματα από το κινητό της, τα οποία όμως θεώρησαν ύποπτα λόγω του διαφορετικού ύφους γραφής.

Τελικά η σορός της εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι ελληνικές Αρχές σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του Σαρίφ Αχμαντζάι για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διακριβωθεί πλήρως το κίνητρο της υπόθεσης.