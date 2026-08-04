«Είσαι το ταίρι μου» 24 χρόνια μετά: Αλέξης Γεωργούλης και Βίκυ Σταυροπούλου «γύρισαν» την τελευταία σκηνή

Την τελευταία σκηνή από την τηλεοπτική σειρά «Είσαι το ταίρι μου» στην οποία είχαν πρωταγωνιστήσει, «γύρισαν» ξανά ο Αλέξης Γεωργούλης και η Βίκυ Σταυροπούλου.

24 χρόνια μετά τα πλάνα που γυρίστηκαν με τους δύο τους πάνω σε μηχανή στον Πειραιά, οι δύο ηθοποιοί έκαναν το ίδιο και αναβίωσαν τη σκηνή στο Instagram, αν και υπήρχαν μερικές διαφορές.

«Θα σταματήσω δεν θα οδηγήσω άλλο» είπε ο Αλέξης Γεωργούλης στην εκδοχή του 2026, με τη Βίκυ Σταυροπούλου να του απαντά «σκάσε και γύρνα μπροστά σου, οδηγείς». Τότε ο Αλέξης Γεωργούλης της λέει «θέλω να μου το πεις» με τη συμπρωταγωνίστριά του να απαντά «σ΄αγαπώ» και το βίντεο που αναρτήθηκε τη Δευτέρα στο Instagram να κλείνει με τους δύο να τραγουδούν «είσαι το ταίρι μου...»