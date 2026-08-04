Οι λοιμώξεις που ανησυχούν την Ευρώπη: Τι δείχνει η νέα έκθεση του ECDC

Μια σειρά από μεταδοτικά νοσήματα, εντός και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, παρακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), σύμφωνα με τη νέα έκθεση για τις υγειονομικές απειλές, η οποία αφορά την εβδομάδα από τις 25 έως τις 31 Ιουλίου του 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η εποχική κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη, τα πρώτα τοπικά κρούσματα του ιού τσικουνγκούνια και του δάγκειου πυρετού στη Γαλλία, ο κίνδυνος από τα βακτήρια Vibrio σε παράκτια ύδατα, αλλά και η παγκόσμια εικόνα της χολέρας.

Ιός Έμπολα σε ΛΔ Κονγκό και Ουγκάντα

Η σοβαρότερη εστία αφορά την επιδημία του ιού Έμπολα που προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έως τις 28 Ιουλίου 2026, η χώρα είχε αναφέρει 3.442 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 1.521 θανάτους. Από την αρχή της επιδημίας έχουν επηρεαστεί πέντε επαρχίες: Ιτούρι, Βόρειο Κίβου, Νότιο Κίβου, Τσόπο και Ω-Ουέλε.

Αντιθέτως, στην Ουγκάντα δεν έχουν αναφερθεί νέα κρούσματα από τις 21 Ιουνίου 2026. Η χώρα κατέγραψε συνολικά 20 επιβεβαιωμένα περιστατικά, μεταξύ των οποίων δύο θανάτους, ενώ στις 28 Ιουλίου το αντίστοιχο υπουργείο Υγείας σήμανε τη λήξη του συναγερμού.

Ιός τσικουνγκούνια και δάγκειος πυρετός στη Γαλλία

Από την αρχή του 2026 έως τις 29 Ιουλίου, η Γαλλία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει αναφέρει τοπικά μεταδιδόμενο κρούσμα ιού τσικουνγκούνια. Πρόκειται για την πρώτη τοπική περίπτωση της φετινής περιόδου.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τον δάγκειο πυρετό. Έως τις 29 Ιουλίου, η Γαλλία είχε αναφέρει ένα τοπικά αποκτηθέν κρούσμα, ενώ την τελευταία εβδομάδα δεν δηλώθηκαν νέα περιστατικά στο ECDC.

Τα δύο νοσήματα μεταδίδονται μέσω μολυσμένων κουνουπιών και, τα τελευταία χρόνια, παρακολουθούνται στενότερα στην Ευρώπη, λόγω των ευνοϊκότερων περιβαλλοντικών συνθηκών για τους διαβιβαστές τους.

Σε 49 περιοχές της Ευρώπης ο ιός του Δυτικού Νείλου

Η εποχική κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου συνεχίζεται. Όπως αναφέρει το Κέντρο, από την αρχή της περιόδου μετάδοσης του 2026 έως τις 29 Ιουλίου έχουν εντοπιστεί 49 περιοχές στις οποίες έχει καταγραφεί τοπική μετάδοση του ιού σε 7 χώρες της γηραιάς Ηπείρου.

Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στην Ιταλία (30), την Ελλάδα (8), τη Ρουμανία (4), τη Βόρεια Μακεδονία (2), την Ισπανία (2), τη Γαλλία (2) και τη Γερμανία (1). Το ECDC σημειώνει ότι οι εποχικές καιρικές συνθήκες είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκές για τη μετάδοση μέσω κουνουπιών και εκτιμά ότι αναμένονται περισσότερα κρούσματα εντός των επόμενων εβδομάδων.

Αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας-Κονγκό στην Ισπανία

Στην εποχική επιτήρηση του αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας-Κονγκό, η Ισπανία είναι μέχρι στιγμής η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει αναφέρει τοπικά κρούσματα για το 2026. Έως τις 29 Ιουλίου είχαν καταγραφεί 3 περιστατικά, με ένα νέο κρούσμα να δηλώνεται αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ECDC, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό στις περιοχές της Ισπανίας όπου είναι γνωστή η παρουσία του ιού παραμένει χαμηλός. Ωστόσο, αυξάνεται για τα άτομα που δραστηριοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους και εκτίθενται σε τσιμπήματα κροτώνων/ τσιμπουριών, όπως δασικές εργασίες, πεζοπορία ή επαφή με ζώα.

Βακτήρια Vibrio στα παράκτια ύδατα

Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση έχει και η εποχική παρακολούθηση των «σαρκοφάγων» βακτηρίων του γένους Vibrio στα παράκτια ύδατα της ΕΕ/ΕΟΧ, κατά τη θερινή περίοδο.

Με βάση τις προβλέψεις του Vibrio Viewer, έως τις 5 Αυγούστου 2026, 98 δήμοι σε 18 περιφέρειες έξι χωρών αναμένεται να εμφανίζουν υψηλή περιβαλλοντική καταλληλότητα για την ανάπτυξη αυτών των βακτηρίων. Οι περισσότερες περιοχές εντοπίζονται στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Πολωνία.

Υπενθυμίζεται ότι η νόσηση μπορεί να προκληθεί από την κατανάλωση ωμών ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων θαλασσινών, ιδίως οστρακοειδών, ή από την έκθεση ανοιχτών πληγών σε μολυσμένο νερό. Οι εκδηλώσεις της κυμαίνονται από γαστρεντερίτιδα έως δερματικές λοιμώξεις και, σπανιότερα, σοβαρή διεισδυτική νόσο. Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, όπως διαβήτη, χρόνια ηπατική νόσο ή ανοσοκαταστολή.

Χαμηλή η δραστηριότητα των αναπνευστικών ιών

Στην ΕΕ/ΕΟΧ, η δραστηριότητα των αναπνευστικών ιών παραμένει σε βασικά επίπεδα, γεγονός που δείχνει περιορισμένη κυκλοφορία. Η δραστηριότητα του ιού SARS-CoV-2 παραμένει χαμηλή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια φροντίδα. Παρομοίως κινούνται η γρίπη και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV).

Γρίπη των πτηνών A(H9N2) στην Κίνα

Στην Κίνα αναφέρθηκαν τέσσερα ανθρώπινα κρούσματα γρίπης των πτηνών A(H9N2), σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση της Περιφέρειας Δυτικού Ειρηνικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τα περιστατικά αφορούσαν δύο παιδιά και δύο ενήλικες, ήταν γεωγραφικά διακριτά μεταξύ τους και όλα είχαν προηγούμενη άμεση ή έμμεση επαφή με πουλερικά. Δύο ασθενείς εμφάνισαν ήπια συμπτώματα και δύο νοσηλεύτηκαν, ενώ όλοι ανάρρωσαν.

Για τον γενικό πληθυσμό της ΕΕ/ΕΟΧ, ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη ζωονόσο θεωρείται επί του παρόντος πολύ χαμηλός.

Χολέρα: Πάνω από 132.000 κρούσματα παγκοσμίως

Σε παγκόσμιο επίπεδο, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 27 Ιουλίου 2026 είχαν αναφερθεί 132.313 κρούσματα χολέρας και 1.556 θάνατοι. Μόνο από τις 22 Ιουνίου έως τις 27 Ιουλίου καταγράφηκαν 8.247 νέες περιπτώσεις και 326 απώλειες.

Οι πέντε χώρες με τα περισσότερα κρούσματα είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Σουδάν, η Σομαλία, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Μαλάουι. Οι περισσότεροι νέοι θάνατοι αναφέρθηκαν στο Σουδάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στην Αγκόλα και στο Καμερούν.

Ανάγκη για αδιάκοπη επιτήρηση

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι, παρότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό της Ευρώπης παραμένει χαμηλός για τα περισσότερα από τα νοσήματα που καταγράφονται παραπάνω, η εποχικότητα, οι μετακινήσεις, η κλιματική αλλαγή και οι εστίες σε άλλες περιοχές του κόσμου διατηρούν την ανάγκη για συνεχή επιτήρηση και έγκαιρη ενημέρωση.

ΠΗΓΗ ygeiamou