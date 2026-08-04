Αύγουστος: Η πιο τυχερή μέρα για κάθε ζώδιο

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για το ζώδιό σας έφτασε τον Αύγουστο του 2026!

Είναι η στιγμή να σταματήσετε να προσπαθείτε να σχεδιάζετε κάθε λεπτομέρεια της ζωής σας και να αφήσετε τα πράγματα να εξελιχθούν πιο φυσικά.

Ετοιμαστείτε να ζήσετε τον μαγικό τρόπο με τον οποίο το σύμπαν φαίνεται να παρεμβαίνει ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζεστε περισσότερο.

Εμπιστευτείτε τον χρόνο και την πορεία της ζωής σας και μην περιορίζεστε μόνο σε όσα μοιάζουν εφικτά με την πρώτη ματιά.

Θυμηθείτε πως το σύμπαν ανταμείβει όχι μόνο την προσπάθεια, αλλά και τις προθέσεις που κρύβονται πίσω από αυτήν. Όσα θα έρθουν αυτόν τον μήνα είναι αποτέλεσμα της ενέργειας που ήδη εκπέμπετε.

Πιστέψτε στη δύναμη που έχετε μέσα σας και αφήστε τον εαυτό σας να εκπλαγεί ευχάριστα από όλα όσα μπορεί να φέρει η ζωή στον δρόμο σας.

Η πιο τυχερή μέρα για κάθε ζώδιο:

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Κριό: Τρίτη, 11 Αυγούστου

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Ταύρο: Σάββατο, 22 Αυγούστου

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τους Διδύμους: Παρασκευή, 28 Αυγούστου

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Καρκίνο: Παρασκευή, 14 Αυγούστου

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Λέοντα: Τετάρτη, 12 Αυγούστου

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για την Παρθένο: Τρίτη, 11 Αυγούστου

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Ζυγό: Πέμπτη, 6 Αυγούστου

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Σκορπιό: Τετάρτη, 12 Αυγούστου

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Τοξότη: Παρασκευή, 28 Αυγούστου

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Αιγόκερω: Σάββατο, 22 Αυγούστου

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Υδροχόο: Πέμπτη, 6 Αυγούστου

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τους Ιχθύες: Παρασκευή, 28 Αυγούστου

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Κριό: Τρίτη, 11 Αυγούστου

Αυτή είναι η στιγμή σας, Κριοί! Την Τρίτη 11 Αυγούστου, η ανάδρομη Δήμητρα (Juno) περνά στον Αιγόκερω και φέρνει μεγαλύτερη ανάγκη για δέσμευση, αλλά και μια περίοδο επανεξέτασης των επαγγελματικών σας συμφωνιών και συνεργασιών.

Η Juno θα παραμείνει ανάδρομη στον Αιγόκερω έως τις 23 Οκτωβρίου, δίνοντάς σας την ευκαιρία να δείτε την καριέρα σας από μια διαφορετική οπτική και να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τους επαγγελματικούς σας στόχους.

Αυτή την περίοδο η αφοσίωσή σας στα όνειρά σας μπορεί να δοκιμαστεί, όμως το σημαντικό είναι να μην τα παρατήσετε.

Μην πιστεύετε πως πρέπει να τα καταφέρετε όλα μόνοι σας. Αναζητήστε ανθρώπους που μπορούν να σας στηρίξουν, συνεργαστείτε με όσους μοιράζονται το ίδιο όραμα και κρατήστε την πόρτα ανοιχτή σε νέες ευκαιρίες.

Το μέλλον σας μπορεί να ανοίξει με τρόπους που δεν περιμένατε — αρκεί να εμπιστευτείτε τη διαδρομή και να συνεχίσετε να προχωράτε.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Ταύρο: Σάββατο, 22 Αυγούστου

Αυτή είναι η εποχή της χαράς σας, Ταύροι! Παρόλο που μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο να αφήσετε για λίγο στην άκρη τα σχέδια ή τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις, αυτό ακριβώς είναι που σας καλεί να κάνετε η έναρξη της εποχής της Παρθένου το Σάββατο 22 Αυγούστου.

Η Παρθένος φωτίζει την ικανότητά σας να απολαμβάνετε τη ζωή, να χαλαρώνετε και να δημιουργείτε χώρο για περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάτε.

Αυτή η ενέργεια μπορεί να ευνοήσει και την καριέρα σας, ιδιαίτερα αν ασχολείστε με δημιουργικά σχέδια, όμως το πραγματικό μήνυμα είναι ένα: ήρθε η ώρα να χαρείτε όλα όσα ήδη έχετε στη ζωή σας.

Μην παγιδευτείτε όμως στην ανάγκη να είναι όλα τέλεια, ειδικά αν έχετε καλοκαιρινά σχέδια μπροστά σας. Αυτή η περίοδος είναι για να τη ζήσετε και να την απολαύσετε — όχι για να κυνηγάτε την τελειότητα.

Η πραγματική ευτυχία κρύβεται στις μικρές ατέλειες, στις αυθόρμητες στιγμές και στις όμορφες εμπειρίες που δημιουργείτε. Αφεθείτε στη χαρά και απολαύστε τη διαδρομή!

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τους Διδύμους: Παρασκευή, 28 Αυγούστου

Αξίζετε να αναγνωριστούν οι προσπάθειές σας, Δίδυμοι!

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, η Πανσέληνος με Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες φέρνει μια σημαντική στιγμή επιβράβευσης και αναγνώρισης για όλα όσα έχετε επενδύσει στην επαγγελματική σας πορεία.

Αυτός ο κύκλος εκλείψεων ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου 2024 και τώρα, με την τελευταία έκλειψη αυτής της σειράς, έρχεται η στιγμή να δείτε τους καρπούς της προσπάθειάς σας και να πλησιάσετε την επιτυχία για την οποία δουλεύατε τόσο καιρό.

Αυτό που κάνετε πρέπει να σας γεμίζει και να σας κάνει να νιώθετε συνδεδεμένοι με τον σκοπό σας.

Ο στόχος που αναζητούσατε αρχίζει πλέον να γίνεται ξεκάθαρος και η κατεύθυνσή σας φαίνεται πιο φωτεινή από ποτέ.

Μην βλέπετε αυτή τη στιγμή σαν το τέλος της διαδρομής, αλλά σαν ένα σημαντικό θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσετε όλες τις μελλοντικές σας επιτυχίες.

Η αναγνώριση έρχεται — και είναι μόνο η αρχή για ακόμη μεγαλύτερα βήματα μπροστά!

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Καρκίνο: Παρασκευή, 14 Αυγούστου

Αφήστε το σύμπαν να δουλέψει για εσάς, Καρκίνοι! Παρόλο που μέχρι τώρα κυνηγούσατε με επιμονή τα όνειρά σας και όλα όσα θέλετε να δημιουργήσετε στη ζωή σας, αυτή η περίοδος σας δείχνει πως δεν χρειάζεται να πιέζετε συνεχώς τον εαυτό σας.

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο αστεροειδής Παλλάς γυρίζει σε ανάδρομη πορεία στον Κριό και φέρνει σοφία, έμπνευση και απρόσμενες «κοσμικές» παρεμβάσεις στην επαγγελματική σας διαδρομή.

Αυτή η ενέργεια σας βοηθά να δουλεύετε πιο έξυπνα και όχι απλώς πιο σκληρά. Αυτή την περίοδο σκέφτεστε πιο στρατηγικά, βλέπετε τα πράγματα με μεγαλύτερη καθαρότητα και νιώθετε πιο συνδεδεμένοι με τη ροή της ζωής γύρω σας.

Η ανάδρομη Παλλάς στον Κριό σας μαθαίνει να εμπιστεύεστε πως υπάρχει ένας σωστός δρόμος που ανοίγεται μπροστά σας.

Αντί να κυνηγάτε απεγνωσμένα κάθε ευκαιρία και να σκορπάτε την ενέργειά σας παντού, θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε με μεγαλύτερη σιγουριά τι πραγματικά χρειάζεται να κάνετε για να φτάσετε εκεί που πάντα ονειρευόσασταν.

Τώρα είναι η στιγμή να αφήσετε τη διαίσθησή σας να σας καθοδηγήσει και να επιτρέψετε στο σύμπαν να σας δείξει τον δρόμο.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Λέοντα: Τετάρτη, 12 Αυγούστου

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να εξελιχθεί, Λέοντες!

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, η Νέα Σελήνη με Ηλιακή Έκλειψη στο ζώδιό σας ανοίγει μια σπουδαία ευκαιρία για βαθιά προσωπική ανάπτυξη και ανανέωση.

Μια Ηλιακή Έκλειψη φέρνει συχνά απρόσμενες αλλαγές και ανατροπές στη ζωή σας, όμως στον Λέοντα το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ό,τι συμβαίνει τώρα αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης διαδικασίας εσωτερικής εξέλιξης και μεταμόρφωσης.

Το μόνο που χρειάζεται να προσέξετε είναι πως ο εγωισμός σας ίσως αντισταθεί στην αλλαγή ή προσπαθήσει να σας πείσει πως δεν χρειάζεται να εξελιχθείτε. Όμως αυτό δεν είναι παρά ο φόβος του παλιού σας εαυτού που δυσκολεύεται να αφήσει πίσω του όσα γνωρίζει.

Ήρθε η στιγμή να προκαλέσετε τον εαυτό σας, να ξεπεράσετε αυτές τις αντιστάσεις και να αγκαλιάσετε τη νέα σας εκδοχή.

Αυτός είναι ένας ολοκαίνουργιος κύκλος εκλείψεων που μόλις ξεκινά. Όσο πιο πολύ εμπιστευτείτε τη διαδικασία και αφεθείτε στη ροή της αλλαγής, τόσο πιο εύκολο και συναρπαστικό θα γίνει το ταξίδι που ανοίγεται μπροστά σας.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Παρθένο: Τρίτη, 11 Αυγούστου

Η σταθερότητα δεν σημαίνει πως όλα πρέπει να μένουν ίδια, Παρθένοι!

Δώστε προσοχή στην Τρίτη 11 Αυγούστου, όταν η ανάδρομη Δήμητρα (Juno) περνά στον Αιγόκερω και ξεκινά μια περίοδος βαθύτερης σκέψης γύρω από το τι σημαίνει πραγματική ασφάλεια για εσάς.

Αυτή η φάση σας καλεί να ανακαλύψετε τη σταθερότητα που πηγάζει από μέσα σας και όχι εκείνη που βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως τα χρήματα, η επιτυχία ή ακόμη και μια ερωτική σχέση.

Η Juno συνδέεται με τη δέσμευση και, όταν κινείται ανάδρομα, σας δίνει την ευκαιρία να αναλογιστείτε τι σας κάνει πραγματικά να νιώθετε ασφαλείς και τι όχι.

Είναι μια περίοδος κατάλληλη για σημαντικές αλλαγές και προσωπικές αποφάσεις.

Ωστόσο, προσέξτε να μην στηρίζετε την αίσθηση της ασφάλειάς σας μόνο σε όσα βρίσκονται έξω από εσάς. Χτίστε πρώτα τη δύναμη και τη σιγουριά μέσα σας — γιατί όταν νιώθετε σταθεροί εσωτερικά, όλες οι αποφάσεις στη ζωή σας γίνονται πολύ πιο ξεκάθαρες και εύκολες.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Ζυγό: Πέμπτη, 6 Αυγούστου

Πρέπει να αναγνωρίσετε πόσο πραγματικά αξίζετε σε αυτή τη ζωή, Ζυγοί!

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σας και ξεκινά έναν σημαντικό προ-ανάδρομο κύκλο.

Η Αφροδίτη θα γυρίσει επίσημα ανάδρομη στις 3 Οκτωβρίου, πριν επιστρέψει ξανά στον Ζυγό στις 25 Οκτωβρίου.

Από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου, η Αφροδίτη θα συνεχίσει την πορεία της στον Ζυγό, ολοκληρώνοντας μαθήματα ζωής και φέρνοντας μεγαλύτερη καθαρότητα γύρω από την αξία σας, την αυτοπεποίθησή σας και τον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας.

Έχετε πολλά όμορφα πράγματα να περιμένετε!

Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας ξυπνά μια βαθιά αίσθηση αγάπης για τον εαυτό, αφθονίας και ενισχύει τη γοητεία και τη δύναμη της έλξης σας. Όμως, αυτή η ανάδρομη διαδρομή δεν αφορά μόνο τις ευκαιρίες και τη λάμψη — αφορά και τη θεραπεία της σχέσης που έχετε με τον εαυτό σας.

Ήρθε η στιγμή να αναγνωρίσετε την αξία σας, να δείτε πού συμβιβαστήκατε με λιγότερα από όσα πραγματικά σας αξίζουν και να αφήσετε πίσω παλιές ανασφάλειες.

Αυτή είναι μια από τις πιο δυνατές μορφές προσωπικής ανανέωσης που μπορείτε να βιώσετε, όμως χρειάζεται χρόνο. Δείξτε υπομονή με τον εαυτό σας και εμπιστευτείτε τη διαδικασία.

Ό,τι απομακρυνθεί από τη ζωή σας σε αυτή την περίοδο, θα δημιουργήσει χώρο για ένα νέο, πιο πλούσιο και φωτεινό κεφάλαιο γεμάτο ευκαιρίες και εξέλιξη.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Σκορπιό: Τετάρτη, 12 Αυγούστου

Ανανεώστε τον εαυτό σας αυτόν τον μήνα, Σκορπιοί!

Ξεκινάτε ένα συναρπαστικό νέο ταξίδι στην καριέρα σας, το οποίο μπορεί να φέρει οικονομική άνοδο, επιτυχίες και ίσως ακόμη και αναγνώριση.

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, η Νέα Σελήνη με Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα γίνεται ο δυναμικός καταλύτης που σας ωθεί να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Αυτή η ενέργεια μπορεί να φέρει μια απρόσμενη ανατροπή της μοίρας και να ανοίξει δρόμους που δεν περιμένατε ποτέ.

Ακολουθήστε τον σκοπό σας, τολμήστε και μην φοβηθείτε να πάρετε ρίσκα. Το μόνο που πρέπει να αποφύγετε είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε τα πάντα ίδια και απαράλλαχτα.

Η περίοδος αυτή έρχεται για να σας μετακινήσει, να σας εξελίξει και να σας οδηγήσει εκεί που πραγματικά πρέπει να βρίσκεστε.

Μείνετε ανοιχτοί στις ευκαιρίες που εμφανίζονται μπροστά σας.

Έχετε τη δυνατότητα να κατακτήσετε μια βαθιά, σταθερή και μακροχρόνια επιτυχία.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Τοξότη: Παρασκευή, 28 Αυγούστου

Αφήστε τα πράγματα να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους, Τοξότες!

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, η Πανσέληνος με Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες έρχεται να κλείσει ένα κεφάλαιο που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου 2024.

Αυτή η ενέργεια σας έχει βοηθήσει να θεραπεύσετε παλιές πληγές, να βάλετε πιο δυνατά όρια και να δημιουργήσετε έναν χώρο στη ζωή σας όπου η εσωτερική σας πλευρά νιώθει ασφάλεια και χαρά.

Όμως, καθώς αυτή η έκλειψη ολοκληρώνει τον συγκεκριμένο κύκλο, ήρθε η στιγμή να αναγνωρίσετε όλα όσα έχουν αλλάξει από το 2024 μέχρι σήμερα.

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να πενθήσει όσα ακόμη σας βαραίνουν και φροντίστε τον εαυτό σας με τον τρόπο που πραγματικά χρειάζεται.

Αυτός ο κύκλος εκλείψεων σας βοήθησε να αντιμετωπίσετε συναισθήματα και καταστάσεις που είχατε κρατήσει μέσα σας, όχι μόνο για να θεραπεύσετε το εσωτερικό σας παιδί, αλλά και για να πάψετε να νιώθετε την ανάγκη να ξεφύγετε από τη ζωή σας.

Τώρα είναι η στιγμή να συμφιλιωθείτε με το παρελθόν, να αγκαλιάσετε την εξέλιξή σας και να προχωρήσετε μπροστά με μεγαλύτερη ελευθερία και δύναμη.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Αιγόκερω: Σάββατο, 22 Αυγούστου

Να είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό, Αιγόκεροι! Η εποχή της Παρθένου ξεκινά το Σάββατο 22 Αυγούστου και φέρνει μια νέα περίοδο τύχης, ευκαιριών και θετικών εξελίξεων στη ζωή σας.

Όμως το κλειδί είναι να είστε ανοιχτοί στις αλλαγές. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να επιτρέψετε στον εαυτό σας να ταξιδέψει, να εξερευνήσει νέες εμπειρίες και να αναζητήσει βαθύτερο νόημα στη ζωή, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζετε από τώρα πού ακριβώς θα σας οδηγήσει κάθε βήμα.

Εστιάστε σε μια ζωή που καθοδηγείται από την καρδιά σας και θυμηθείτε πως κάθε εμπειρία, κάθε συνάντηση και κάθε στιγμή που βιώνετε σας φέρνει πιο κοντά στον δικό σας προορισμό.

Μην παγιδεύεστε στην ανάγκη να ελέγχετε τα πάντα ή να θέλετε κάθε λεπτομέρεια να είναι τέλεια.

Αφήστε τη ροή της ζωής να σας οδηγήσει και αγκαλιάστε αυτή την περίοδο όπως ακριβώς είναι προορισμένη να τη ζήσετε.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Υδροχόο: Πέμπτη, 6 Αυγούστου

Αυτό είναι το νέο σας ταξίδι, Υδροχόοι! Βρίσκεστε σε μια περίοδο έντονης μεταμόρφωσης στον επαγγελματικό σας τομέα, η οποία μπορεί να σας οδηγήσει σε μια νέα δουλειά ή σε μια σημαντική θέση ευθύνης το φθινόπωρο.

Όμως, όσα ξεκινάτε αυτόν τον μήνα έχουν μεγάλη σημασία. Την Πέμπτη 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό και φέρνει μια ιδιαίτερα ευνοϊκή ενέργεια στη ζωή σας, χαρίζοντάς σας τύχη και βοηθώντας κάθε νέο βήμα που κάνετε να εξελιχθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Αυτή η πλανητική επιρροή ενισχύει την οικονομική σας κατάσταση, την επαγγελματική σας ικανοποίηση και ανοίγει τον δρόμο για νέες ευκαιρίες που μπορεί να σας αλλάξουν τη ζωή.

Παρότι η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερα θετική, αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης ιστορίας που θα συνεχιστεί με την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης από τις 3 Οκτωβρίου.

Η Αφροδίτη θα κινηθεί ξανά ανάμεσα στον Σκορπιό και τον Ζυγό, φέρνοντας πιθανές εξελίξεις όπως μια νέα προαγωγή ή έναν σημαντικό νέο ρόλο και κάνοντάς σας να νιώσετε πως επιτέλους καταφέρατε αυτό για το οποίο παλέψατε.

Αυτό που κάνετε τώρα έχει αξία και μπορεί να ανοίξει μεγάλες πόρτες. Όμως θυμηθείτε: χρειάζεται υπομονή και εμπιστοσύνη στη διαδικασία.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τους Ιχθύες: Παρασκευή, 28 Αυγούστου

Ήρθε η στιγμή να κοιτάξετε μπροστά, Ιχθύες! Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, η Πανσέληνος με Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες φωτίζει τον τομέα του εαυτού σας και σας καλεί να στρέψετε το βλέμμα σας προς την επόμενη μεγάλη σας διαδρομή.

Από τον Σεπτέμβριο του 2024, οι εκλείψεις στον άξονα Ιχθύων–Παρθένου σας ενθαρρύνουν να αφήσετε πίσω σας ψευδαισθήσεις, να θεραπεύσετε παλιές πληγές και να εξελιχθείτε σε ένα νέο κεφάλαιο ζωής.

Τώρα, καθώς αυτή είναι η τελευταία έκλειψη σε αυτόν τον κύκλο στους Ιχθύες, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ήρθε η ώρα να κοιτάξετε μπροστά.

Αγκαλιάστε όλες τις αλλαγές που έχουν συμβεί, ακόμα και εκείνους που πλέον δεν ταιριάζουν με τη νέα σας πορεία.

Αναγνωρίστε τη δύναμη που κρύβετε μέσα σας και ακούστε τη φωνή της ψυχής σας. Αυτός είναι ο δικός σας δρόμος — και επιτέλους η στιγμή που περιμένατε πλησιάζει.

πηγή enikos.gr