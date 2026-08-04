Συνταγή για σαλάτα με κοτόπουλο και πέστο

Εμπνευσμένη από τις γεύσεις της Μεσογείου, αυτή η συνταγή είναι γεμάτη από φρέσκα και θρεπτικά υλικά.

Τα υλικά

Για τη σαλάτα

3 ψημένα στήθη κοτόπουλου, χωρίς πέτσα και κόκαλα, κομμένα οριζόντια στη μέση και στη συνέχεια σε λεπτές λωρίδες

2 μεγάλα ώριμα αβοκάντο, καθαρισμένα και κομμένα σε φέτες

χυμός από ½ λεμόνι

½ αγγούρι

18 μικρά ντοματίνια, κομμένα κατά μήκος στη μέση

Για το ντρέσινγκ

4 κ.σ. φρέσκο πράσινο πέστο βασιλικού

6 κ.σ. μαγιονέζα με χαμηλά λιπαρά

χυμός από ½ λεμόνι

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το σερβίρισμα

25 γρ. κουκουνάρι, ελαφρώς καβουρδισμένο

μικρά τρυφερά φύλλα σαλάτας

φύλλα φρέσκου βασιλικού

Η διαδικασία

Για το ντρέσινγκ, βάλτε το πέστο, τη μαγιονέζα και τον χυμό λεμονιού σε ένα μεγάλο μπολ. Αλατοπιπερώστε και ανακατέψτε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέστε το κοτόπουλο και ανακατέψτε ώστε να καλυφθεί ομοιόμορφα από το ντρέσινγκ. Αν είναι δυνατόν, αφήστε το να μαριναριστεί για μερικές ώρες ή όλη τη νύχτα.

Τοποθετήστε τις φέτες αβοκάντο σε ξεχωριστό μπολ, περιχύστε τες με τον χυμό λεμονιού και ανακατέψτε απαλά, ώστε να καλυφθούν καλά και να μη μαυρίσουν.

Κόψτε το αγγούρι κατά μήκος στη μέση, αφαιρέστε τους σπόρους με ένα κουταλάκι και ξεφλουδίστε το με αποφλοιωτή λαχανικών. Κόψτε το σε λεπτές φέτες.

Στρώστε σε πιατέλα ή μπολ το αγγούρι, τις φέτες αβοκάντο, τα ντοματίνια και το κοτόπουλο με το πέστο, δημιουργώντας εναλλασσόμενες στρώσεις.

Αλατοπιπερώστε. Πασπαλίστε με το καβουρδισμένο κουκουνάρι και γαρνίρετε με τα τρυφερά φύλλα σαλάτας και τα φύλλα βασιλικού.

* Πηγή: Vita