Αιγιάλεια: Πάνω από 7.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στην Αιγιάλεια, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερα από 7.000 στρέμματα καμένης γης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φωτιά κατέκαψε εκτεταμένες δασικές και αγροτικές εκτάσεις, ενώ σε αρκετές περιοχές οι φλόγες πέρασαν πολύ κοντά σε κατοικίες και οικισμούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και τα αρμόδια κλιμάκια προχωρούν πλέον στην αποτύπωση του μεγέθους της καταστροφής, πραγματοποιώντας αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ώστε να καταγραφούν με ακρίβεια οι ζημιές σε φυσικό περιβάλλον, καλλιέργειες και υποδομές.