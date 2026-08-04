Αιγιάλεια: Πάνω από 7.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Ο πρώτος απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς
Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στην Αιγιάλεια, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερα από 7.000 στρέμματα καμένης γης.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φωτιά κατέκαψε εκτεταμένες δασικές και αγροτικές εκτάσεις, ενώ σε αρκετές περιοχές οι φλόγες πέρασαν πολύ κοντά σε κατοικίες και οικισμούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.
Οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και τα αρμόδια κλιμάκια προχωρούν πλέον στην αποτύπωση του μεγέθους της καταστροφής, πραγματοποιώντας αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ώστε να καταγραφούν με ακρίβεια οι ζημιές σε φυσικό περιβάλλον, καλλιέργειες και υποδομές.
Παράλληλα, εξετάζονται τα δεδομένα από δορυφορικές απεικονίσεις και χαρτογραφικά συστήματα, τα οποία θα δώσουν την τελική εικόνα της έκτασης που επλήγη από τη φωτιά.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να παραμένουν σε επιφυλακή, πραγματοποιώντας περιπολίες στην περιοχή για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων, ενώ οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επόμενη ημέρα.
Η πυρκαγιά συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες που εκδηλώθηκαν φέτος στην Αχαΐα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσουν οι ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα.
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