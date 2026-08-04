Δυτική Ελλάδα: Πυροσβέστης γλίτωσε από θαύμα μετά από ηλεκτροπληξία σε επιχείρηση κατάσβεσης

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Δυτική Ελλάδα, όταν πυροσβέστης τραυματίστηκε έπειτα από επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα, την ώρα που επιχειρούσε μαζί με συναδέλφους του στο πύρινο μέτωπο στη Βαρετάδα Αμφιλοχίας την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 42χρονος πυροσβέστης υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων του, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς διέφυγε τον κίνδυνο, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται, ενώ ο πυροσβέστης παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

πληροφοριες από e-maistros.gr