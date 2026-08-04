Φωτιές στη Δυτική Αττική: Ο χάρτης της καταστροφής

Έξι μεγάλες πυρκαγιές από το 2018 έως το 2026 άφησαν πίσω τους εκτεταμένες καμένες εκτάσεις

Το αποτύπωμα που έχουν αφήσει οι μεγάλες φωτιές στη Δυτική Αττική αποτυπώνει η επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί στην περιοχή από το 2018 έως σήμερα. Η νέα αποτίμηση έγινε με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου 2026 στο Πόρτο Γερμενό και παρέμενε ενεργή για ακόμη μία ημέρα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έξι μεγάλες φωτιές έχουν πλήξει τη Δυτική Αττική μέσα σε διάστημα εννέα ετών, διαμορφώνοντας έναν εκτεταμένο χάρτη καταστροφής από την Κινέτα και τα Γεράνεια Ορη έως τα Βίλια, τα Δερβενοχώρια, την Πάρνηθα και το Πόρτο Γερμενό. Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Δασικές Πυρκαγιές, τα οποία καταγράφουν την περίμετρο και την έκταση των καμένων περιοχών.

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα καμένη έκταση καταγράφηκε στα Δερβενοχώρια το 2023, όπου οι φλόγες κατέστρεψαν περίπου 116.000 στρέμματα. Ακολούθησε η πυρκαγιά στα Βίλια το 2021 με 98.200 στρέμματα, ενώ η φωτιά στα Γεράνεια Ορη την ίδια χρονιά άφησε πίσω της 71.400 καμένα στρέμματα. Στην Πάρνηθα, το 2023, κάηκαν περίπου 61.000 στρέμματα, ενώ η πυρκαγιά της Κινέτας το 2018 είχε καταστρέψει 56.000 στρέμματα. Η έως τώρα εκτίμηση για το Πόρτο Γερμενό ξεπερνά τα 80.000 στρέμματα, με την καταγραφή να αφορά την εικόνα που είχε διαμορφωθεί έως το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου.

Στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα γης σε Πόρτο Γερμενό και Ξηρονομή Το μέγεθος της καταστροφής από τις φωτιές στη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία αποτυπώνεται στη νέα εκτίμηση του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου, καθώς όπως αναφέρει έχουν γίνει στάχτη συνολικά 132.900 στρέμματα. Οι εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion καταγράφουν την έκταση των καμένων εκτάσεων, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, και τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές φωτιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.