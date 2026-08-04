Φωτιές σε Αττική και Βοιωτία: Πέμπτη ημέρα μάχης με τις φλόγες

Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εντοπίζεται στις περιοχές Λούμπα και Ψάθα, όπου οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, διατηρώντας ενεργές διάσπαρτες εστίες. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, επιχειρώντας να περιορίσουν κάθε νέο ξέσπασμα πριν αυτό επεκταθεί.

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών σε Αττική και Βοιωτία, με τις αναζωπυρώσεις να εξακολουθούν να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν συντονισμένα με τα πεζοπόρα τμήματα και τα πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας προτεραιότητα στα δυσπρόσιτα σημεία όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, η επιχείρηση παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την αναζωπύρωση της φωτιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες και παρεμβάσεις, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση των μετώπων και την αποτροπή νέων επεκτάσεων.

Οι αρχές εξακολουθούν να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές όπου επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ενώ οι επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι να τεθούν υπό πλήρη έλεγχο και οι τελευταίες ενεργές εστίες.