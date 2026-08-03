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Τραγωδία στη Χιλιαδού Δωρίδας: Νεκρή 64χρονη λουόμενη

Τραγωδία στη Χιλιαδού Δωρίδας: Νεκρή 64χ...

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην παραλία Χιλιαδού του Δήμου Δωρίδας, όπου μια 64χρονη γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στην 64χρονη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τους ναυαγοσώστες της παραλίας και παρευρισκόμενους.

Στη συνέχεια, η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ναύπακτος Χιλιαδού Πνιγμός Δωρίδα
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