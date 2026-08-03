Drone πάνω από τα καμένα της Δωρίδας- Συγκλονιστικές εικόνες

Το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Δωρίδα αποτυπώνουν εναέριες εικόνες από drone.

Το βίντεο του NafpaktiaNews.gr καταγράφει από ψηλά το βαρύ αποτύπωμα της φωτιάς, η οποία πέρασε από εκτεταμένες εκτάσεις και έφθασε σε κατοικημένες περιοχές. Η επόμενη ημέρα βρίσκει τον τόπο πληγωμένο, με τους κατοίκους να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το εύρος των ζημιών.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στο Κλήμα Δωρίδας, όπου οι φλόγες πέρασαν μέσα από τον οικισμό και προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, οχήματα, στάβλους και άλλες εγκαταστάσεις. Καλλιέργειες και ελαιώνες παραδόθηκαν επίσης στη φωτιά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον απολογισμό για την τοπική κοινωνία.

Οι εικόνες από ψηλά αποκαλύπτουν την έκταση που διένυσε το πύρινο μέτωπο και συμπληρώνουν την εικόνα της καταστροφής που είχαν ήδη μεταφέρει κάτοικοι και πυροσβέστες από το έδαφος.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, στη Δωρίδα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μικρές αναζωπυρώσεις εξακολουθούν, ωστόσο, να εκδηλώνονται κατά τόπους και αντιμετωπίζονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν στην περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και περιπολίες.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια, καλλιέργειες, ελαιώνες και υποδομές, προκειμένου να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνέπειες της πυρκαγιάς και τις ανάγκες των πληγέντων.